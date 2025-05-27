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黃敏惠重返五星市長寶座 嘉市教育、環保、衛生全台第一

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
《遠見雜誌》施政滿意度調查，嘉義市長黃敏惠獲五星市長，３度獲肯定。圖／嘉義市政府提供
《遠見雜誌》施政滿意度調查，嘉義市長黃敏惠獲五星市長，３度獲肯定。圖／嘉義市政府提供

2025《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查今天公布，曾獲五星首長的嘉義市長黃敏惠沈潛1年後，重登五星，３度獲肯定；在八大施政面向中，教育、環保及醫療的滿意度都是全台第一，其中「醫療」面向5年獲第一，寫下同一縣市霸榜單一面向最長紀錄。

市長黃敏惠表示，嘉義市每年超過1/3預算投注於教育、重視長照與醫療，與市民站在一起守護健康，將「永續」融入施政治理，邁向新永續，此次評比中，在教育、環保及醫療滿意度面向獲全台第一，就是最好的證明。

黃敏惠表示，民調是城市施政學習的重要參考，「五星市長」的榮耀來自於五星市民的肯定。施政「沒有最好，只有更好」，市府團隊將繼續帶著熱忱與決心，一步一腳印，與市民朋友們一起，讓嘉義市超越嘉義市。

2025《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查，針對「教育」、「環保」、「警政治安」、「道路與交通」、「消防與公共安全」、「醫療衛生」及「觀光休閒」與「經濟與就業」等八大施政面向進行調查，嘉義市在八大面向總體滿意度獲77.4％、全台第二；其中，教育、環保及醫療的滿意度都是全台第一，醫療衛生面向更是以88.3%的高滿意度連續5年獲第一肯定。環保面向以全台唯一滿意度破八成的83.9%、較去年提升8.7的漲幅。

市府表示，嘉義市雖然無大山大水的自然環境，在觀光休閒面向仍憑藉著豐厚人文底蘊與新潮多元的魅力奪得滿意度全台第4、非六都第2。此外，「消防與公共安全」滿意度獲83.3%，為本島滿意度最高縣市、超越六都；警政治安以全台第二、84.1%滿意度，同樣獲高度評價。

嘉義市長黃敏惠攜手所有世代打造五星城市。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠攜手所有世代打造五星城市。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠攜手所有世代打造五星城市。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠攜手所有世代打造五星城市。圖／嘉義市政府提供

黃敏惠 嘉義

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