黃敏惠重返五星市長寶座 嘉市教育、環保、衛生全台第一

2025《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查今天公布，曾獲五星首長的嘉義市長黃敏惠沈潛1年後，重登五星，３度獲肯定；在八大施政面向中，教育、環保及醫療的滿意度都是全台第一，其中「醫療」面向5年獲第一，寫下同一縣市霸榜單一面向最長紀錄。

市長黃敏惠表示，嘉義市每年超過1/3預算投注於教育、重視長照與醫療，與市民站在一起守護健康，將「永續」融入施政治理，邁向新永續，此次評比中，在教育、環保及醫療滿意度面向獲全台第一，就是最好的證明。

黃敏惠表示，民調是城市施政學習的重要參考，「五星市長」的榮耀來自於五星市民的肯定。施政「沒有最好，只有更好」，市府團隊將繼續帶著熱忱與決心，一步一腳印，與市民朋友們一起，讓嘉義市超越嘉義市。

2025《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查，針對「教育」、「環保」、「警政治安」、「道路與交通」、「消防與公共安全」、「醫療衛生」及「觀光休閒」與「經濟與就業」等八大施政面向進行調查，嘉義市在八大面向總體滿意度獲77.4％、全台第二；其中，教育、環保及醫療的滿意度都是全台第一，醫療衛生面向更是以88.3%的高滿意度連續5年獲第一肯定。環保面向以全台唯一滿意度破八成的83.9%、較去年提升8.7的漲幅。