傳言台南市好市多擬搬家？ 民代質詢關切市府回應了

「台南第二間好市多」議題引起關注，市議員林依婷上午在市政總質詢關切進度，並提醒交通要提前規畫，依財稅局說明目前徵求民間提案的「台南市東區商四複合式商業設施促參案」，有引進際知名物流；議員蔡宗豪則關切目前在北區的好市多是否搬移？經發局說目前為止好市多並未說要搬。

近來引起熱議的台南市好市多要搬家？好市多要在南台南生產路設置新的據點等，市議員林依婷指出，台南市是否將有第二間好市多引關切？並指出好市多雖便利市民大量採購、價格實惠，但假日周邊交通壅塞常令附近住戶苦不堪言，呼籲市府提前與業者、交通單位合作，打造全台首座「不佔馬路排隊」的好市多。

財稅局長李建賢說，台南市政府徵求民間參與的「台南市東區商四複合式商業設施促參案」，在可行性評估報告提到，將引進國際知名物流業者來投資，所以大家才會這樣認為，但好市多在台南市設第二間賣場，也很歡迎；前公告二筆土地2.3公頃，可設大型商業設施，不一定是物流或賣場或百貨公司，至於台南市民期待的IKEA會努力招商，旁邊還有另兩塊用地。

林依婷表示，現有的台南好市多假日經常出現大量車潮排隊進場，佔用外側車道，造成周邊交通瓶頸。儘管業者依法申請假日路權並安排義交協助，但隨著第二間分店進駐、南台南站開發、捷運藍線延伸及台南小巨蛋未來落成，整體交通壓力將再度升高。