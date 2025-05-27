雲林再傳清潔隊員被攻擊 阿伯疑不滿被破袋持棍襲擊

雲林縣斗南鎮日前才發生清潔隊員被攻擊事件，昨水林鄉也傳出清潔隊員被民眾持竹棍襲擊，代理鄉長張東凱表示，已協助隊員驗傷、報案。環保局長張喬維譴責暴力行為，呼籲民眾配合垃圾分類，並理性對待清潔隊員。

張東凱表示，攻擊隊員的是一名年逾60歲男子，因近一個月前，某日垃圾混雜乾廚餘，楊姓清潔隊員破袋稽查後拒收該垃圾，該名男子疑因此心生不滿，昨天下午持竹棍到該垃圾車定點清運的地點堵人，見到楊姓隊員後，多次用竹棍襲擊其胸口、手臂。

事發後，鄉公所已立即協助隊員驗傷、報案，張東凱今前往慰問楊姓隊員，他表示，他嚴厲譴責暴力行為，將依法究辦，目前先給予楊姓隊員三天公傷假休養，並將調離原清運路線。

雲林縣環保局為落實垃圾分類，執行破袋稽查及垃圾退運機制，張東凱說水林鄉今年被退運18次，多車次被禁運，呼籲民眾理性配合分類。

張喬維表示，雲林縣去年在垃圾去化過程中，因為民眾分類不落實，混雜鐵條、石塊、廚餘等，發生逾30次的設備故障，因此希望民眾落實垃圾分類，並嚴格執行退運機制。

針對斗南、水林接連傳出民眾攻擊清潔隊員事件，他呼籲民眾保持理性，清潔隊員在收受垃圾過程全部都是屬於執行公務，環保局會協助公所針對暴力相向的民眾，提起妨害公務的訴訟。