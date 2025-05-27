快訊

李俊俋被爆公務車送愛犬 藍議員再揭當Ubereats送晚餐

400名小米車主集體退車 網紅老闆雷軍為何遭流量反噬？

一本見證跨世代球迷共同記憶 統一獅與台南球場的經典故事

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林再傳清潔隊員被攻擊 阿伯疑不滿被破袋持棍襲擊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣環保局長張喬維譴責暴力行為，呼籲民眾理性配合垃圾分類。記者陳雅玲／攝影
雲林縣環保局長張喬維譴責暴力行為，呼籲民眾理性配合垃圾分類。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗南鎮日前才發生清潔隊員被攻擊事件，昨水林鄉也傳出清潔隊員被民眾持竹棍襲擊，代理鄉長張東凱表示，已協助隊員驗傷、報案。環保局長張喬維譴責暴力行為，呼籲民眾配合垃圾分類，並理性對待清潔隊員。

張東凱表示，攻擊隊員的是一名年逾60歲男子，因近一個月前，某日垃圾混雜乾廚餘，楊姓清潔隊員破袋稽查後拒收該垃圾，該名男子疑因此心生不滿，昨天下午持竹棍到該垃圾車定點清運的地點堵人，見到楊姓隊員後，多次用竹棍襲擊其胸口、手臂。

事發後，鄉公所已立即協助隊員驗傷、報案，張東凱今前往慰問楊姓隊員，他表示，他嚴厲譴責暴力行為，將依法究辦，目前先給予楊姓隊員三天公傷假休養，並將調離原清運路線。

雲林縣環保局為落實垃圾分類，執行破袋稽查及垃圾退運機制，張東凱說水林鄉今年被退運18次，多車次被禁運，呼籲民眾理性配合分類。

張喬維表示，雲林縣去年在垃圾去化過程中，因為民眾分類不落實，混雜鐵條、石塊、廚餘等，發生逾30次的設備故障，因此希望民眾落實垃圾分類，並嚴格執行退運機制。

針對斗南、水林接連傳出民眾攻擊清潔隊員事件，他呼籲民眾保持理性，清潔隊員在收受垃圾過程全部都是屬於執行公務，環保局會協助公所針對暴力相向的民眾，提起妨害公務的訴訟。

他也表示，民眾若垃圾未分類，仍以勸導為優先，若勸導後不配合分類，仍將垃圾投到垃圾車，將會告發處分，呼籲民眾配合。

雲林縣水林鄉發生清潔隊員被民眾攻擊事件。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣水林鄉發生清潔隊員被民眾攻擊事件。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣水林鄉發生清潔隊員被民眾攻擊事件。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣水林鄉發生清潔隊員被民眾攻擊事件。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣水林鄉代理鄉長張東凱（左）今慰問被民眾襲擊的清潔隊員。圖／水林鄉公所提供
雲林縣水林鄉代理鄉長張東凱（左）今慰問被民眾襲擊的清潔隊員。圖／水林鄉公所提供

環保局長 垃圾分類

延伸閱讀

獲五星肯定 張麗善：讓鄉親大聲說出我是雲林人

嫌垃圾車樂音太吵 男嗆「不丟垃圾改潑硫酸」遭起訴

南投外運垃圾含資收物竟有iPad遭退運 加嚴破袋稽查

影／蘆洲回收車遭追撞廚餘桶炸裂噴濺 清潔隊員摔下車送醫

相關新聞

影／議員要求台南與高雄共同爭取「南星機場」 黃偉哲這樣說「

針對高雄市重新啟動「南星機場」規畫，台南市議員上午市政總質詢時表示，若南星機場選址於高雄彌陀外海，將對台南、屏東乃至整個...

端午連假台南湧返鄉車潮 交大說明交通熱點與疏導規劃

端午節連續假期即將到來，為期三天的連假，台南市預估將吸引大量返鄉與出遊人潮；交通警察大隊依據以往連假經驗，整理全市重要路...

台南市區停車費直逼台北 議員：找不到車位也被收100元

台南市中西區等市中心民營停車場收費高昂、收費方式不夠友善，議員要求市府研議推動「緩衝時間機制」，保障用路人權益。雖然停車...

黃敏惠重返五星市長寶座 嘉市教育、環保、衛生全台第一

2025《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查今天公布，曾獲五星首長的嘉義市長黃敏惠沈潛1年後，重登五星，３度獲肯定；在八大施...

雲林再傳清潔隊員被攻擊 阿伯疑不滿被破袋持棍襲擊

雲林縣斗南鎮日前才發生清潔隊員被攻擊事件，昨水林鄉也傳出清潔隊員被民眾持竹棍襲擊，代理鄉長張東凱表示，已協助隊員驗傷、報...

獲五星肯定 張麗善：讓鄉親大聲說出我是雲林人

遠見雜誌公布縣市長施政滿意度調查，雲林縣長張麗善獲得五星肯定，她表示，感謝外界對縣府團隊的肯定，五星殊榮屬於全雲林鄉親，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。