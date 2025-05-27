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獲五星肯定 張麗善：讓鄉親大聲說出我是雲林人
遠見雜誌公布縣市長施政滿意度調查，雲林縣長張麗善獲得五星肯定，她表示，感謝外界對縣府團隊的肯定，五星殊榮屬於全雲林鄉親，縣府團隊會再接再厲，讓雲林被看見。
遠見雜誌公布調查結果，張麗善的施政滿意度72.8%、施政分數73，其中不滿意度僅12.4%，獲得五星肯定。
張麗善說，無論教育，或是經濟產業的發展、觀光休閒、環保、治安等，她感謝鄉親對縣府團隊的肯定跟鼓勵。
她表示，雲林縣政府團隊會再接再厲，繼續加油，克服城鄉落差，創造更多的就業機會，透過智慧科技來提升雲林縣整體的競爭力，也透過觀光休閒，讓雲林能夠被看見，能夠提高知名度跟能見度。
張麗善說，雲林縣還有很多要加速前進的地方，她會和縣府團隊努力，讓縣民及旅外鄉親都能夠認同雲林縣，在外面也能夠大聲說出「我是雲林人！」雲林是我們的故鄉。
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