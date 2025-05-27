影／議員要求台南與高雄共同爭取「南星機場」 黃偉哲這樣說「

針對高雄市重新啟動「南星機場」規畫，台南市議員上午市政總質詢時表示，若南星機場選址於高雄彌陀外海，將對台南、屏東乃至整個南部半導體聚落產生關鍵影響，建議市府主動與高雄市政府合作，並積極爭取包括台61線南延在內的聯外道路建設。

市長偉哲表示，台南、高雄是一日生活圈，發展是息息相關，高科技S廊帶涵蓋台南和高雄，台南和高雄無法一刀切，對於南星機場或是台南機場或七股機場被重新啟動，都是樂觀其成。

黃偉哲說，若是選在南星機場周邊的交通一定要有配套， 目前南星機場周邊的交通太不方便，台南機場和七股相對還方便，但南星機場位在高雄人口比較，因此孰優孰劣要由專家學者來專業評估。

市議員林依婷指出，南星機場重要性，是隨著南台灣成為全球半導體產業核心，包括台積電在台南、高雄、屏東的持續投資，南部地區未來將成為「世界級矽谷」。因應龐大國際人才流動需求，南台灣亟需一座能直飛歐美、承擔第二國際門戶機能的機場；且對台南人要出國也不必到桃園，南星機場如能落腳在台南與高雄交界的彌陀外海，不僅地理位置適中，亦不影響小港或岡山的軍用空域，具備發展潛力。

林依婷強調，若南星機場確定落腳彌陀，其聯外道路勢必成為重要配套。目前該區域尚無高架快速道路通過，若台61線能南延至高雄，不僅可作為南星機場的聯外主幹，更能分流台17與國道一號的交通壓力，提升整體南部路網效率。議員表示：「台61若與機場結合，其經費效益將大幅提升，也為近千億元的建設投入找到合理依據。」