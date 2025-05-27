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「藍晒圖文創園區」端午連假將湧人潮 警公布交管措施

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市警第六分局提前與「藍晒圖文創園區」業者就周邊行車動線現地會勘，編排警力交通疏導，加強交通管制與現場指揮。記者袁志豪／翻攝
台南市警第六分局提前與「藍晒圖文創園區」業者就周邊行車動線現地會勘，編排警力交通疏導，加強交通管制與現場指揮。記者袁志豪／翻攝

今年端午節連假，台南市南區知名連鎖書店舉辦試營運活動，預期將吸引大量人潮湧入參觀與購物，加上商圈鄰近貫穿南北的中華西路及進出安平工業區的新興路，車流量大；轄區第六警分局今天公布連假交通管制規劃，呼籲民眾提早規劃出遊替代路線。

端午節連假自5月30日至6月1日為期三天，台南市警第六分局為維護交通秩序及民眾通行安全，提前與連鎖書店、燒肉店業者就周邊行車動線現地會勘，編排警力交通疏導，加強交通管制與現場指揮，以降低連假期間對周邊交通所造成的衝擊，相關交通疏導勤務規劃如下：

1.5月28日至6月1日，規劃「臺86快速公路臺南端與濱南路口」、「中華西路與健康路口」、「中華西路與中華南路口」、「中華西路一段與中華西路一段70巷口」、「中華西路一段70巷與新建路口」及「大同路與國民路口」等6處交通疏導崗，加強疏導及管制。

2.轄區內「藍晒圖文創園區」因緊鄰西門商圈，地理位置優越且交通便利，假日期間人潮眾多，警方提醒外地遊客可搭乘大眾運輸工具如台鐵轉乘臺南市公車1、2、 5、18號或興南客運，於「新光三越新天地」站下車。

若自行開車，建議停放於國華街停車場及新光三越新天地停車場，或利用國華街、樹林街及夏林路的路邊停車格停車。

3.連假期間，除迅速排除交通事故現場外，警方將密切監控市區道路狀況，必要時啟動交通快暢警力，並透過警察廣播電臺播報即時路況，供用路人參考。

分局長劉全福呼籲，民眾除提早規劃行程並留意相關交通資訊外，出發前務必檢查車況（包含五油三水一輪），提早出門避開壅塞時段，行車時切勿疲勞駕駛，並應減速慢行、注意車前狀況及遵守交通規則；行經各管制路段（口）時，務必配合現場員警與協勤人員的指揮及引導。

台南市警第六分局提前與「藍晒圖文創園區」業者就周邊行車動線現地會勘，編排警力交通疏導，加強交通管制與現場指揮。記者袁志豪／翻攝
台南市警第六分局提前與「藍晒圖文創園區」業者就周邊行車動線現地會勘，編排警力交通疏導，加強交通管制與現場指揮。記者袁志豪／翻攝

連假 臺南 端午節

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