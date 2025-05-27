南台灣最大 誠品台南店28日試營運！ 交通面臨大考驗

位在台南南區佔地6000坪的「誠品生活台南」5月28日試營運，店面匯集閱讀、文創設計、潮流時尚、主題餐飲等多元內容，因倍受民眾期待且逢端午連續假期，市府交通局預期試營運期間將會吸引大量人潮、車潮前來，完成園區周邊相關道路交通工程優化，並要求開發單位應落實交通影響評估計畫要求事項，試營運期間也會密切監控周邊主要道路車流狀況，以降低園區周邊道路交通衝擊。

交通局表示，園區主要停車場出入口在中華西路一段70巷，在調整車道後為避免左轉進、離場車輛影響道路安全與順暢，目前已將該路段上全線以軟質彈性桿阻隔，同時中華西路一段70巷與新建路口禁止迴轉，進場車輛優先經由新興路或新和東路轉新建路再往中華西路一段70巷進場，或改以搭乘大台南公車為優先選擇，周邊計有6條路線行經，每天可提供超過240班次往返，可省去尋找車位、排隊進、離場等候時間。

交通局長王銘德表示，市誠品的進駐有望帶來商業人潮，活絡南區與安平區商圈，但交通考驗也隨之而來，市長黃偉哲要求提早規畫周邊交通動線，其中進出園區主要道路為台17線，已完成沿線附加式左轉車道設置，在新興路、新和東路上2處的左轉車道，可有效紓解經台17線轉向進場車流，園區北側新興路往東亦增設左轉車道以避免新興路受轉向車輛影響而回堵，園區南側中華西路一段70巷則重新調整車道配置，往西方向多增設1車道，車道重新調整與規劃對於離場車輛疏解效率可達到加乘效果。

王銘德指出，除了市府的改善工作外，要求開發單位在停車空間、商場進出動線及周邊人行設施等，都要依照開發規模納入承諾改善事項，停車供給除了商場內汽車430席及機車481席外，另請開發單位先釋出未來3期開發空地，額外提供70席汽車及210席機車停車空間，另周邊公、民營停車場有800餘席汽車停車格位，應可滿足未來正式開幕營運的停車需求。