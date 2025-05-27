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台南龍舟賽今晚重頭戲 火光、水波、鼓聲交織「陸海空龍之夜」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市國際龍舟錦標賽今晚開幕，重頭戲是「即將成真火舞團」的火舞秀。圖／南市體育局提供
台南市國際龍舟錦標賽今晚開幕，重頭戲是「即將成真火舞團」的火舞秀。圖／南市體育局提供

台南市國際龍舟錦標賽今晚開幕，除了精彩活動表演外，周遭道路也會交管，特別是「即將成真火舞團」的火舞秀精彩可期。去年小型龍舟賽的冠軍隊今年都參賽，尋求連霸，另大型龍舟公開組參賽隊伍雖然少於去年，但傳統強隊都有參加，也將是精彩的龍爭虎鬥賽。

南市體育局表示，去年龍舟賽有97隊參加，今年增加到121隊，共有2792名選手與賽，其中較受矚目的大型龍舟公開賽，今年男子組有9隊、女子組6隊，較去年減少，其中男子組少了6隊，不過，傳統強隊都有參賽，有的改報名工商團體組。另小型舟參賽隊伍都有增加，其中公開男子組30隊最多，公開女子組也有9隊，比去年多。去年小型舟公開男子組冠軍是金城青商龍舟A隊、女子組冠軍是南二中校友總會，今年都參賽，尋求連霸。

今晚龍舟賽開幕典禮重頭戲是邀請「即將成真火舞團」演出，將把運河上的龍舟轉化成華麗的火龍，與龍舟水龍在運河上共舞，營造雙龍共同守護台南的氣象，並在台南運河邊上演震撼火舞秀，以火光、水波、鼓聲交織成熱力十足的「陸海空龍之夜」

2025台南市國際龍舟錦標賽分為大型龍舟及小型龍舟兩類，大型組別包含公開男子組9隊、公開女子組6隊、高中（職）男子組9隊、國中男子組4隊、大專院校組16隊、工商團體組的企業類組12隊、社團類組16隊、公教組10隊。小型龍舟賽則有公開男子組30隊及公開女子組9隊。

日前台南市議會國民黨團指因為大型龍舟賽冠軍獎金只有1萬元，遠不如新北、台北、高雄，吸引力減少，才會使參賽隊伍減少，要求提高獎金，市府符應需求已經加碼，並研議明年獎金往上調整，希望吸引更多隊伍參賽。今年龍舟錦標賽大型龍舟每組加碼第1名獎金1萬5000元、第2名8000元、第3名5000元；小型龍舟每組加碼第1名獎金1萬元、第2名5000元、第3名3000元。

台南市國際龍舟錦標賽今晚開幕，重頭戲是「即將成真火舞團」的火舞秀。圖／南市體育局提供
台南市國際龍舟錦標賽今晚開幕，重頭戲是「即將成真火舞團」的火舞秀。圖／南市體育局提供
台南市國際龍舟錦標賽今晚開幕，重頭戲是「即將成真火舞團」的火舞秀。圖／南市體育局提供
台南市國際龍舟錦標賽今晚開幕，重頭戲是「即將成真火舞團」的火舞秀。圖／南市體育局提供
台南市國際龍舟錦標賽今晚開幕，重頭戲是「即將成真火舞團」的火舞秀。圖／南市體育局提供
台南市國際龍舟錦標賽今晚開幕，重頭戲是「即將成真火舞團」的火舞秀。圖／南市體育局提供

龍舟賽 舞團 台南

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