台南龍舟賽今晚重頭戲 火光、水波、鼓聲交織「陸海空龍之夜」

台南市國際龍舟錦標賽今晚開幕，除了精彩活動表演外，周遭道路也會交管，特別是「即將成真火舞團」的火舞秀精彩可期。去年小型龍舟賽的冠軍隊今年都參賽，尋求連霸，另大型龍舟公開組參賽隊伍雖然少於去年，但傳統強隊都有參加，也將是精彩的龍爭虎鬥賽。

南市體育局表示，去年龍舟賽有97隊參加，今年增加到121隊，共有2792名選手與賽，其中較受矚目的大型龍舟公開賽，今年男子組有9隊、女子組6隊，較去年減少，其中男子組少了6隊，不過，傳統強隊都有參賽，有的改報名工商團體組。另小型舟參賽隊伍都有增加，其中公開男子組30隊最多，公開女子組也有9隊，比去年多。去年小型舟公開男子組冠軍是金城青商龍舟A隊、女子組冠軍是南二中校友總會，今年都參賽，尋求連霸。

今晚龍舟賽開幕典禮重頭戲是邀請「即將成真火舞團」演出，將把運河上的龍舟轉化成華麗的火龍，與龍舟水龍在運河上共舞，營造雙龍共同守護台南的氣象，並在台南運河邊上演震撼火舞秀，以火光、水波、鼓聲交織成熱力十足的「陸海空龍之夜」

2025台南市國際龍舟錦標賽分為大型龍舟及小型龍舟兩類，大型組別包含公開男子組9隊、公開女子組6隊、高中（職）男子組9隊、國中男子組4隊、大專院校組16隊、工商團體組的企業類組12隊、社團類組16隊、公教組10隊。小型龍舟賽則有公開男子組30隊及公開女子組9隊。