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遠見滿意度調查！黃偉哲奪六都最大進步獎 施政逆勢有感

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲強調區域均衡發展，重大建設紛落腳在溪北，進步是市民給市府的鼓勵，也是責任，會持續努力，讓市民感受到改變、看到未來。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲強調區域均衡發展，重大建設紛落腳在溪北，進步是市民給市府的鼓勵，也是責任，會持續努力，讓市民感受到改變、看到未來。圖／台南市政府提供

2025年遠見雜誌縣市長施政滿意度調查出爐，台南市長黃偉哲獲「年度最佳進步首長獎」，在六都中滿意度成長幅度最大，達64.7%，比去年提升3.2個百分點，顯見市民對其施政表現有感及肯定。

市府表示，能在全台政局動盪的環境下逆勢上揚，市長黃偉哲滿意度提升主因可歸納為三大關鍵，以建設實踐區域均衡，推動北台南產業聚落新引擎，黃偉哲長期主張均衡城鄉發展，近期推動的重大工業區建設幾乎全數集中於曾文溪以北的原縣區，包括麻豆工業區與七股科技工業區等，帶動地方就業與經濟活力。

其中，柳營科學園區第三期更成功獲中央支持，市府與立委攜手爭取下，導入機器人產業聚落，開創智慧製造新格局，象徵區域轉型不再只是口號，而是踏實的建設行動。

以招商帶動經濟轉型　文化古都蛻變科技新城。在經濟發展方面，黃偉哲市府團隊成果斐然，不僅台積電加碼設置CoWoS先進封裝廠，更成功招商AMD設立研發中心，吸引聯發科、聯詠等IC設計大廠擴大投資，強化台南在半導體與高科技產業的地位。

未來，台灣首座AI產業園區將落腳台南高鐵特定區，科技聚落成形可期。民間消費也同步蓬勃，包括三井OUTLET、誠品生活、新光三越等品牌接連擴大投資，使城市兼具經濟硬實力與生活軟實力。

以政策解決民生問題　針對市民高度關切的治水、托育、交通等議題，推出具體且有效的政策解方；治水方面，透過因地制宜工程，有效解決過去困擾市民的淹水問題，如崑山水上樂園、安中河等地區災情顯著改善。

托育方面，台南是六都首創於公托裝設監視器的城市，此經驗更推動衛福部擴大成全國政策，保障幼兒安全；交通方面，取消二線道禁行機車政策降低事故率，並完成百大路口改造，包括增設庇護島與行人專用號誌，獲中央高度肯定。

台南在消防安全也展現創新力，是全國最早在科學園區導入消防機器人的城市，並研發高壓細水霧結合皮卡改裝幫浦車，強化巷弄滅火能力，吸引全台縣市前來取經。運用無人機建立災害圖資，協助救災指揮更即時、更準確，堪稱科技治理的典範。

黃偉哲強調，進步是市民給市府的鼓勵，也是責任，會持續努力，讓市民感受到改變、看到未來。市府團隊將持續以務實執政、創新思維與貼近民心的政策，建構一個更安全、宜居、有希望的台南。

黃偉哲 經濟發展

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