雲林藝文補助 被指城鄉落差 張麗善：明年優先補助東勢

雲林縣政府近3年補助藝文活動共約4.2億元，議會民進黨團質疑補助有嚴重城鄉落差，虎尾、北港補助金額逾1億元，但東勢鄉近兩年都僅10萬元，恐導致偏鄉更偏；對此，縣長張麗善承諾，明年優先補助東勢鄉首次舉辦的光藝節。

縣府文化觀光處長陳璧君表示，縣府近年持續協助沿海鄉鎮打造觀光品牌，包括雲西海洋音樂季、成龍濕地流動藝術饗宴等，都成功帶動沿海偏鄉觀光，針對元長、東勢、台西等活動較少的鄉鎮，會協助鄉公所針對地方文化特色提案藝文活動。

多名綠營議員近期議會定期會總質詢質疑縣府的藝文補助經費有城鄉落差，議員顏嘉葦指出，據縣府統計，2023年至今年藝文活動總補助金額約4.2億元，虎尾、北港補助金額逾1億元，但褒忠3年僅補助60萬元，東勢鄉近2年都只補助10萬元，元長鄉今年也僅10萬元，嚴重失衡。

議員蔡永富則說，斗六、虎尾、北港長期獨占7成以上藝文資源，讓他也想搬到北港、虎尾，因為補助很多，經常舉辦活動，非常熱鬧；議員張維崢、蔡永富也說，元長鄉、東勢鄉、斗南鎮等地今年補助僅10萬元，麥寮、台西連年補助不超過百萬，恐讓偏鄉更偏、不為外人知，也難怪很多人都只知道台中東勢區，不清楚雲林也有東勢鄉，補助不應厚此薄彼，明年東勢鄉首次辦光藝節，希望增加曝光率。

張麗善則承諾，明年將優先補助東勢鄉首次舉辦的光藝節。