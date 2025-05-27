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機器人產業落腳台南柳科 議員籲配套

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南市政府將開發柳營科技園區3期，不過議員指出柳科周邊部分地區仍被規畫為「農業發展區第一類」，籲市府重新檢討土地使用分區。圖為柳營科技工業區。圖／南市府提供
台南市政府將開發柳營科技園區3期，不過議員指出柳科周邊部分地區仍被規畫為「農業發展區第一類」，籲市府重新檢討土地使用分區。圖為柳營科技工業區。圖／南市府提供

行政院會日前拍板「智慧機器人產業聚落」落腳柳營科技工業區3期，市府也將啟動開發，有議員昨質詢說，柳科周邊多數土地是農業區，恐成限制，應借鑑南科園區發展，提早做好相關配套措施；市長黃偉哲回應，會完善生活機能。

柳科3期開發面積約87.31公頃，可提供52.52公頃產業用地作為智慧機器人製造基地，都發局指出，柳科3期初步成形時，已同步檢討供應鏈、盤點既有廠房及產業用地等，針對未來增加的人口，已進行生活機能的規畫改善。

議員王宣貿在議會定期會質詢說，市府工作報告書中表明柳科3期開發可望引進50家廠商、創造3千名工作機會，龐大的人潮與商機湧入，真的準備好了嗎？高科技產業勢必帶動工作人口移入及生活需求，面對交通、整體區域劃分等議題，市府應該以南科經驗，讓柳科借鑑。

他提到，柳科目前周邊部分地區仍被規畫為「農業發展區第一類」，從長遠都市發展來看，與產業聚落的需求背道而馳，顯示中央與地方在空間規畫上的認知有落差，柳營正走在轉型之路，若周邊土地仍被限制在傳統農業思維，就會錯失未來10年產業發展的黃金期，應超前部署、重新檢討柳科園區周邊土地使用分區，保留產業彈性與發展腹地。

黃偉哲回應，柳科目前周遭農業用地較多，已盤點附近的產業用地、住宅用地及商業用地，未來人口達到一定數量時，將視需求及相關的計畫，向中央申請農業用地變更，以因應就業人口增加帶來的商業及住宅需求，完善柳科附近的生活機能。

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