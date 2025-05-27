台南通學守護 校園周邊增警力

新北三峽重大車禍引發重視學童安全，台南市長黃偉哲昨宣布啟動「學生通學安全守護」專案，針對上下學人車交織熱點維護安全等措施，但有議員說，許多學校通學步道延伸長度不足，形同無作用，應統一處理。市府表示，會盤點優化交通設施。

交通局說明，專案會同教育局、警察局等共同推動，檢視校園上放學接送區合宜性，並盤點優化通學步道、路口交通工程設施；市警局則指出，推動「順安專案」，各分局針對每天上放學時段已規畫專案勤務，增派警力進駐校園周邊，執行交通指揮、巡邏、違停取締任務，除既有27處「不停讓行人」科技執法據點，另在17處校園周邊重點路段設多功能科技設備。

黃偉哲率多個局處長宣布啟動專案，「執法不是目的，是讓大家養成良好的習慣！」學校周邊交通安全部署，配合現行路段的軟硬體措施加強應對，尤其中、小學生仰賴搭乘大眾交通工具或家長接送，特別需要加強交通安全層面守護，像是有些學校在特定時段變成行人徒步區，有些地方則請警察加強守護、有些則由導護老師採取拉繩方式，不同路段因地制宜。

市議員沈震東認為，教育局理應規畫校內空間提供家長接送，再者，交通局應配合教育局分流汽機車及門口，進行通盤規畫學校周邊停等接送區，且目前許多學校通學步道的延伸長度依然不足，以崑山中學為例，學生須沿著校外圍牆道路邊線行走，礙於土地權屬不同，難施作通學道，市府理應重視此類情形，由專責單位統一處理。

議員蔡宗豪說，市府須從根本體制與資源配置上徹底改革，也須考量警力是否充足，別3天捕魚2天曬網，應主動聽取導護老師、家長、學校等意見，並定期檢視學校周邊交通風險熱點，公開改善進度接受外界監督。

教育局表示，依據各校不同環境需求，已建立4種家長接送動線與校門前車流管理配置模式，提供學校參考，後續透過跨局處會勘機制，持續列管並追蹤各校改善進度，整合交通事故熱點統計數據，協助學校建立校園周邊道路安全地圖。