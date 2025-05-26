雲林養豬畜產展傳達科技「豬識」 5月30日麥寮社教園區登場

「2025雲林養豬畜牧展」將於本月30日起兩天在麥寮社教園區展開，這場由雲林養豬讀書會與麥寮鄉公所合辦的畜牧展，以「提升識肉力」、「展現現代化養豬」、「重塑在地驕傲」及「技術交流平台」為主題，讓民眾認識豬肉並了解養豬產業的發展現況。

麥寮鄉長許忠富表示，雲林是養豬大縣，也是麥寮的主要產業之一，麥寮擁有雲林最大也最現代化的社教園區，這次養豬畜牧展選在社教園區舉辦，不僅能提升在地民眾的文化參與度，更能展現麥寮推動文化平權的決心，尤其難得在地產業發起這項展覽，透過先進的展場，展示先進的畜產科技，有如台北的科技展，大大提升麥寮的在地文化。

畜牧展召集人林俊佑強調，這項展覽首要目標是希望提升消費者的「識肉力」，透過展覽教導民眾如何辨識優質的豬肉。從肉質的紋理、色澤到油花的分布，讓消費者輕鬆選購安全、健康、美味的在地豬肉。

「這不僅是對消費者負責，更是對養豬產業的一份承諾。」林俊佑說，現代化養豬環控系統突破傳統，讓養豬產業脫胎換骨，民眾在展場可看到現代養豬場智慧化的環控系統、科學化的飼養管理及嚴格的環保措施，讓大家更能了解，現代豬場如何運用科技打造乾淨、環保、人道的養殖環境，顛覆過去髒臭的刻板印象。

林俊佑強調，麥寮不應只是工業城，更是台灣優質豬肉的重要產地，期待透過展覽展現麥寮文業文化內涵，和值得驕傲養豬產業，藉以匯集國內外最新的飼養技術，建立在地的技術交流平台，讓豬農在地觀摩學習、汲取新知，為雲林養豬產業注入新動能，更讓民眾了解這片土地尚有一群專業養豬戶，用科學化的管理，為台灣的餐桌把關，一起守護台灣滷肉飯。