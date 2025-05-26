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台南林百貨迎「再開幕」11週年 推跨國文化對話

中央社／ 台南26日電

台南市著名歷史空間景點林百貨將於6月14日迎來再開幕第11週年，今天公開週年主題企劃，將推出40款童趣商品及沉浸式展覽空間，並首度與日本業者合作，進行跨國文化對話。

台南市長黃偉哲下午出席林百貨再開幕11週年主題企劃記者會致詞表示，林百貨自1932年創立以來，見證台南現代化歷程，從日治時期在地人俗稱的「五層樓仔」時尚地標，到今日融合歷史與創意的文化據點，始終承載著城市記憶與精神轉變。

黃偉哲指出，林百貨今年更獲文化部選為「第1屆百大文化基地」，與台南市其他7處一同入選，再次肯定台南在文化實踐上的深厚能量，林百貨此次更跨海進軍日本，展開文創快閃合作，成為台南之光、也是台灣之光。

台南市文化局提供資料指出，林百貨此次週年主題為「拾憶小時光」，推出40款翻玩童趣主題商品，並打造沉浸式展覽空間，同時首度攜手日本人氣生活雜貨專門店LOFT展開快閃合作，並推動公益與永續行動計畫，讓文化從記憶延伸為城市共好力量。

林百貨指出，此次與日本LOFT合作主題為「FunFun Taiwan」，首場快閃活動於5月21日至6月15日在大阪梅田LOFT登場，並自5月31日起擴展至全日本共10間分店巡迴展出，盼透過設計語言與文創商品，向日本消費者傳遞台南創意能量，展開跨越語言與地理的文化對話。

林百貨指出，位於4樓「林聚點」沉浸式展覽「FunFun Hayashi摩登小賣所」，透過大人視角重新詮釋兒時記憶，融合摺星星、作業簿挑戰、福利社等互動設計，讓設計不只是視覺語言，更成為情感觸媒與生活文化縮影。

台南市文化局指出，林百貨是曾被譽為「台南銀座」的歷史地標，目前由文化局委託民間單位經營，走過11年，林百貨以記憶為起點、文化為載體，未來將持續拓展台灣文化的國際連結，讓更多人透過林百貨認識台南、看見台灣。

黃偉哲 林百貨 日本

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