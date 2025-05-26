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智慧機器人產業聚落拍板柳營 議員籲土地分區超前部署

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
市議員王宣貿今質詢時指出，柳科目前周邊部分地區仍被規畫為「農業發展區第一類」，顯示中央與地方在空間規畫上的認知有落差，呼籲市府應超前部署，重新檢討柳營科學園區周邊土地使用分區。圖為柳營科技工業區。圖／取自黃偉哲臉書
市議員王宣貿今質詢時指出，柳科目前周邊部分地區仍被規畫為「農業發展區第一類」，顯示中央與地方在空間規畫上的認知有落差，呼籲市府應超前部署，重新檢討柳營科學園區周邊土地使用分區。圖為柳營科技工業區。圖／取自黃偉哲臉書

行政院會日前拍板宣布「AI智慧機器人產業聚落」落腳台南柳營，柳營科技園區將啟動第3期開發計畫，前景可期，市議員王宣貿今質詢時，要求市府針對柳科3期開發案，應借鑑南科園區發展，提早做好相關配套措施。市長黃偉哲回應，將視需求及相關計畫，完善生活機能。

柳科3期開發面積約87.31公頃，可提供52.52公頃產業用地作為智慧機器人製造基地，都發局指出，柳科3期初步成形時，已同步檢討供應鏈、盤點既有廠房及產業用地等，針對未來增加的人口，已進行生活機能的規畫改善。

王宣貿表示，市府工作報告書中表明，柳科三期開發可望引進50家廠商、創造3000名工作機會，龐大的人潮與商機湧入，市府是否真的準備好了嗎？尤其高科技產業勢必帶動工作人口移入及生活需求，面對交通、整體區域劃分等議題，呼籲市府應以南科經驗，讓柳科借鑑。

他提到，柳科目前周邊部分地區仍被規畫為「農業發展區第一類」，從長遠都市發展來看，與產業聚落的需求背道而馳，顯示中央與地方在空間規畫上的認知有落差，柳營正走在轉型之路，若周邊土地仍被限制在傳統農業思維，就會錯失未來10年產業發展的黃金期。

王宣貿認為，市府應超前部署，重新檢討柳營科學園區周邊土地使用分區，將產業發展潛力區域從農業發展區中釋出，保留產業彈性與發展腹地，並將交通建設、住宅需求、學校與生活機能等整體規畫，配套超前、分區更新，柳科才能真正成為下一個產業與生活兼顧的新典範。

黃偉哲回應，柳科目前周遭農業用地較多，已盤點附近的產業用地、住宅用地及商業用地，未來人口達到一定數量時，將視需求及相關的計畫，向中央申請農業用地變更，以因應就業人口增加帶來的商業需求及住宅需求，完善柳科附近的生活機能，期能帶動整體地方繁榮。

行政院會日前拍板宣布「AI智慧機器人產業聚落」落腳台南柳營，柳營科技園區將啟動第3期開發計畫，前景可期，市議員王宣貿今質詢時，要求市府針對柳科3期開發案，應借鑑南科園區發展，提早做好相關配套措施。圖／南市議會提供
行政院會日前拍板宣布「AI智慧機器人產業聚落」落腳台南柳營，柳營科技園區將啟動第3期開發計畫，前景可期，市議員王宣貿今質詢時，要求市府針對柳科3期開發案，應借鑑南科園區發展，提早做好相關配套措施。圖／南市議會提供

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