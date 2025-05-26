台南曾文溪流域5建物 爭取納入文資保存修復案

民進黨立委郭國文今天安排文化部及台南市文化局等單位官員，會勘曾文溪流域5處具有文資身分建物，盼文化部將此次提報文資保存修復案件納入最新一期文資專家審議並進行補助。

郭國文表示，台南為文化古都，過去文化資源補助大多挹注於台南城區，此次所提曾文溪文化廊帶獲得文化部長李遠認同，也將於6月初安排會勘納入前瞻第5期計畫，並盼文化部將此次提報文資保存修復案件納入最新一期文資專家審議並優先補助，符合提升台南舊縣區文資保存目標。

他說，今天針對位於曾文溪流域5處目前已送文化部審查，具有文資身分建物「劉厝警察官吏派出所 」、「佳里郵便局」、「麻豆林家四房厝」、「麻豆林家三房厝」、「楊長利公厝」進行會勘。

郭國文指出，「佳里郵便局」為全台只剩9棟郵電相關日治官署建築之一，去年建於1938年的「屏東里港郵便局」已開工修復，佳里郵便局過去2年爭取文資計畫補助皆無下文，現為閒置狀態，停滯多年現今屋頂半塌。

他說，這是全台南市唯一留存日本時代的郵便局，又位處於黃金地段，有爭取補助價值，為確保後續古蹟活化及再利用，將與民進黨立法委員林俊憲共同召開協調會進行處理。

郭國文指出，「麻豆林家四房厝」因過去文資法較不完善而拆除半邊建物，成為目前所見的「半邊厝」；「麻豆林家三房厝」現有建物保存相當完整，對於台灣傳統建築解構具重要文化意涵。

文化部文化資源司長陳修程表示，對於文化資產後續再利用，希望可以一併帶動在地文化復興、經濟、觀光，所以會需要詳細文資調查，文資司也會強力協助。

陳修程指出，曾文溪流域文化歷史建築、文化資產保護，人文歷史發展，對流域文化詮釋非常重要，目前文化部正盤點全國文化資產補助，最後也會以整體規劃，盡力爭取優先權。