快訊

別讓愛消失！代書：遺願沒有效力 確保遺產分配一定要立遺囑

女童稱「被摸下面」尿不出來…4歲男童被影射性侵 家長怒批荒唐要提告

蘋果AI慘翻車？YouTuber果粉主揭崩盤內幕 「恐會從神壇跌落」

聽新聞
0:00 / 0:00

南市國際龍舟賽開幕日火舞演出 交通管制、停車、市集資訊一次看

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
2025台南市國際龍舟錦標賽將自27日起至31日一連5天在台南運河盛大登場。（台南市政府提供）中央社
2025台南市國際龍舟錦標賽將自27日起至31日一連5天在台南運河盛大登場。（台南市政府提供）中央社

2025台南市國際龍舟錦標賽明天5月27日至5月31日將在運河安億橋至承天橋登場，市長黃偉哲表示，活動期間規畫多項藝文表演、市集活動，開幕當天邀請國際知名「即將成真火舞團」帶來精彩演出，預計將吸引大量人潮湧入，請市民與遊客多加留意交通管制及停車資訊，輕鬆參與熱鬧盛會。

體育局說明，活動期間將針對台南運河安億橋至承天橋周邊實施交通管制，包含慶平路、育平路、育平七街等，請民眾提早改道安平路或慶平路，行經活動會場周邊請減速慢行，提醒民眾可先查詢活動路段及相關交通管制措施，預先規畫路線避開可能壅塞路段。想要參與活動的民眾請多使用大眾運輸系統，減少車位尋找的不便，而自行開車、騎車前來的民眾，請尋找鄰近合法停車空間，活動期間周邊道路也將強力執行違規停車取締，以確保交通安全與順暢。

體育局長陳良乾表示，5月27日開幕重頭戲由知名「即將成真火舞團」帶來極具視覺震撼的《龍耀陸海空》表演，將運河上的龍舟轉化成華麗的火龍，與龍舟水龍在運河上共舞，營造雙龍共同守護臺南這塊土地。

活動主會場也規畫美食區、農特產與文創市集，並設置互動體驗區，另5月28日至5月31日每日晚上6點起均有藝文團體接力演出，包含安琪藝術舞蹈團、南台科技大學樂團及舞蹈表演、魔術等精彩表演，打造適合全齡參與的端午節慶空間，歡迎民眾踴躍參與、共享歡樂時光。

體育局提醒，活動期間戶外高溫，請民眾注意防曬與補水；現場設有醫護站與大會服務台，並加派警消與志工協助秩序與緊急應變。相關活動資訊請至2025台南國際龍舟錦標賽官網查詢。

台南市國際龍舟錦標賽明天5月27日登場，體育局公布交通管制等資訊。圖／南市體育局提供
台南市國際龍舟錦標賽明天5月27日登場，體育局公布交通管制等資訊。圖／南市體育局提供
台南市國際龍舟錦標賽明天5月27日登場，體育局公布交通管制等資訊。圖／南市體育局提供
台南市國際龍舟錦標賽明天5月27日登場，體育局公布交通管制等資訊。圖／南市體育局提供

黃偉哲 體育 端午節 台南 交通管制

延伸閱讀

南市資收關懷計畫開放報名 每月最高可領5千元還加保險

寒假結束上3天課才過年 南市建議3天調整為放假日 暑假往後延

世壯運／沙灘排球18日開打 北市新仁愛路即起交管

龍舟賽就怕天熱缺氧魚暴斃 南市環保局日夜監測做這些事

相關新聞

南市國際龍舟賽開幕日火舞演出 交通管制、停車、市集資訊一次看

2025台南市國際龍舟錦標賽明天5月27日至5月31日將在運河安億橋至承天橋登場，市長黃偉哲表示，活動期間規畫多項藝文表...

雲林藝文補助城鄉落差 民進黨議員要求均衡城鄉發展

民進黨縣議員蔡永富、顏嘉葦在縣議會總質詢時表示，雲林縣藝文補助經費嚴重城鄉落差，元長鄉、東勢鄉今年補助僅10萬元，恐讓偏...

「虧雞福來爹」呼籲台南南山公墓開發 不可漠視市民權益

台南市文資處已在5月5日公告，南山公墓不登錄文化景觀，曾兩度參選台南市長的「虧雞福來爹」林義豐今表示，南山公墓面積大，長...

嘉義縣九芎埤公私協力 種植2萬株浮葉植物保育水雉生態

林業及自然保育署嘉義分署昨天在嘉義縣水上鄉塗溝村舉辦「雉浮日—九芎埤水雉浮葉棲地復育」活動，邀集生物多樣性研究所、野鳥協...

嘉義市升格後第1屆議長曾文炎辭世 今舉行彌撒

嘉義市升格後第1屆市議會議長曾文炎本月22日辭世，享壽79歲，今天上午於博愛路聖神天主堂舉行彌撒，由天主教博愛路聖神教堂神父、聖言會院院長麥德揚主祭，總統府資政張博雅、立委王美惠、市長黃敏惠率市府團隊等到場弔祭，雲林縣長張麗善等地方政要送花圈致意。在家奠、公奠後發引安奉民雄天主教墓園。

台南啟動學生道安守護 民代點出通學步道延伸長度不足

因應新北市三峽重大車禍事故，學童通學安全議題備受討論，台南市政府啟動「台南市學生通學安全守護」專案，今由市長黃偉哲宣示上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。