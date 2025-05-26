南市國際龍舟賽開幕日火舞演出 交通管制、停車、市集資訊一次看

2025台南市國際龍舟錦標賽明天5月27日至5月31日將在運河安億橋至承天橋登場，市長黃偉哲表示，活動期間規畫多項藝文表演、市集活動，開幕當天邀請國際知名「即將成真火舞團」帶來精彩演出，預計將吸引大量人潮湧入，請市民與遊客多加留意交通管制及停車資訊，輕鬆參與熱鬧盛會。

體育局說明，活動期間將針對台南運河安億橋至承天橋周邊實施交通管制，包含慶平路、育平路、育平七街等，請民眾提早改道安平路或慶平路，行經活動會場周邊請減速慢行，提醒民眾可先查詢活動路段及相關交通管制措施，預先規畫路線避開可能壅塞路段。想要參與活動的民眾請多使用大眾運輸系統，減少車位尋找的不便，而自行開車、騎車前來的民眾，請尋找鄰近合法停車空間，活動期間周邊道路也將強力執行違規停車取締，以確保交通安全與順暢。

體育局長陳良乾表示，5月27日開幕重頭戲由知名「即將成真火舞團」帶來極具視覺震撼的《龍耀陸海空》表演，將運河上的龍舟轉化成華麗的火龍，與龍舟水龍在運河上共舞，營造雙龍共同守護臺南這塊土地。

活動主會場也規畫美食區、農特產與文創市集，並設置互動體驗區，另5月28日至5月31日每日晚上6點起均有藝文團體接力演出，包含安琪藝術舞蹈團、南台科技大學樂團及舞蹈表演、魔術等精彩表演，打造適合全齡參與的端午節慶空間，歡迎民眾踴躍參與、共享歡樂時光。