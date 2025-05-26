雲林藝文補助城鄉落差 民進黨議員要求均衡城鄉發展

民進黨縣議員蔡永富、顏嘉葦在縣議會總質詢時表示，雲林縣藝文補助經費嚴重城鄉落差，元長鄉、東勢鄉今年補助僅10萬元，恐讓偏鄉更偏，要求縣府均衡城鄉發展，雲林縣文觀處表示，會協助鄉公所針對地方文化特色提案藝文活動，縣長張麗善也承諾明年將補助東勢鄉首次舉辦的光藝節。

顏嘉葦表示，根據雲林縣政府統計，縣府2023年至今年藝文活動總補助金額約4.2億元，虎尾、北港補助金額逾1億元，褒忠3年僅補助60萬元，東勢鄉近二年都只補助10萬元，元長鄉今年只有10萬元，嚴重失衡。

蔡永富指出，他看到文觀處提供的統計資料，發現近年藝文補助經費嚴重失衡，斗六、虎尾、北港長期獨占7成以上藝文資源，令他瞠目結舌，讓他也想搬到北港、虎尾，因為藝文補助很多，經常舉辦活動，非常熱鬧。

蔡永富、雲林縣議員張維崢都說，反觀元長鄉、東勢鄉、斗南鎮等地今年補助僅10萬元，麥寮、台西連年補助不超過百萬，恐讓偏鄉更偏，不為外人知，也難怪很多人都只知道台中的東勢鄉，卻不清楚雲林也有東勢鄉，要求縣府均衡城鄉藝文發展，補助不應厚此薄彼。

他也為東勢鄉公所明年將舉辦光藝節請命，東勢鄉公所將首次舉辦光藝節，但偏鄉資源不足，希望縣府能協助，讓偏鄉都能有機會發展，增加曝光率增加。