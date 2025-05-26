「虧雞福來爹」呼籲台南南山公墓開發 不可漠視市民權益

台南市文資處已在5月5日公告，南山公墓不登錄文化景觀，曾兩度參選台南市長的「虧雞福來爹」林義豐今表示，南山公墓面積大，長期以來限制了地方發展，應整體規畫開發，依都市計畫變更使用分區，規劃AI數位產業及未來科技城開發基地，以及開發商業城，帶動城市發展。

民團雖提案南山公墓登錄文化景觀未獲通過，但並沒有放棄，持續補送資料申請列文化景觀，日前透過市長信箱送出D區張江攀家族5門墓塚提報具文資價值。民團倡議全區保留，但部分民代、里長、居民要求該保留就保留，不該保留就應開發。

林義豐今開記者會表示，7年前參選台南市長就強調，南山公墓有103公頃的土地，長期以來確侷限了地方有效的發展，也因此無論過去的市長規畫出多大的藍圖，都無法帶來經濟效益，甚至更浪費台南的建設資源。

他認為，必須活化南山公墓的土地利用，並整體規畫開發，依都市計畫變更使用分區，規劃AI數位產業及未來科技城開發基地，參考泰國Night Market打造午後夜市，及西班牙瘋狂星期五CrazyFriday，勢將成為全台灣最具指標性的熱門觀光休閒去處。

林義豐建議，南山公墓整體開發須將每塊土地都利用到，使用大約15公頃的土地建造雙峰靈骨塔及台南殯儀館，讓都市景觀煥然一新，且直接由市府經營，增加不少市庫收入就能減輕民眾稅賦負擔。另撥43公頃地來開發商業城，並興建觀光旅館，規畫45公頃建大巨蛋等，多元營運與規畫此區土地。