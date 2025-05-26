快訊

中國犯台最佳時機是「颱風前上班日下午」！ 陸雜誌揭「不戰而勝」劇本

慢性發炎讓身體整組壞了了！7種激推抗發炎食物 這款夏天吃正是時候

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「無須擔憂」：能賺豐厚財富

「虧雞福來爹」呼籲台南南山公墓開發 不可漠視市民權益

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
林義豐建議，台南市南山公墓整體開發須將每塊土地都利用到，不可漠視市民權益 。記者鄭惠仁／攝影
林義豐建議，台南市南山公墓整體開發須將每塊土地都利用到，不可漠視市民權益 。記者鄭惠仁／攝影

台南市文資處已在5月5日公告，南山公墓不登錄文化景觀，曾兩度參選台南市長的「虧雞福來爹」林義豐今表示，南山公墓面積大，長期以來限制了地方發展，應整體規畫開發，依都市計畫變更使用分區，規劃AI數位產業及未來科技城開發基地，以及開發商業城，帶動城市發展。

民團雖提案南山公墓登錄文化景觀未獲通過，但並沒有放棄，持續補送資料申請列文化景觀，日前透過市長信箱送出D區張江攀家族5門墓塚提報具文資價值。民團倡議全區保留，但部分民代、里長、居民要求該保留就保留，不該保留就應開發。

林義豐今開記者會表示，7年前參選台南市長就強調，南山公墓有103公頃的土地，長期以來確侷限了地方有效的發展，也因此無論過去的市長規畫出多大的藍圖，都無法帶來經濟效益，甚至更浪費台南的建設資源。

他認為，必須活化南山公墓的土地利用，並整體規畫開發，依都市計畫變更使用分區，規劃AI數位產業及未來科技城開發基地，參考泰國Night Market打造午後夜市，及西班牙瘋狂星期五CrazyFriday，勢將成為全台灣最具指標性的熱門觀光休閒去處。

林義豐建議，南山公墓整體開發須將每塊土地都利用到，使用大約15公頃的土地建造雙峰靈骨塔及台南殯儀館，讓都市景觀煥然一新，且直接由市府經營，增加不少市庫收入就能減輕民眾稅賦負擔。另撥43公頃地來開發商業城，並興建觀光旅館，規畫45公頃建大巨蛋等，多元營運與規畫此區土地。

開發商 都市計畫 殯儀館 林義豐 公墓

延伸閱讀

他販賣大量煙火遭罰均不繳錢 土地被查封將拍賣就繳清

彰化員林祖厝遭賣建商 9旬翁未領拆遷費突被架走…目睹房被強拆痛心

優人神鼓「聽海之心」水上浪漫起舞 成龍濕地流動藝術撼動人心

買菜回來「家被剷平」！台中霧峰建商粗暴拆屋鬧上警局

相關新聞

嘉義市升格後第1屆議長曾文炎辭世 今舉行彌撒

嘉義市升格後第1屆市議會議長曾文炎本月22日辭世，享壽79歲，今天上午於博愛路聖神天主堂舉行彌撒，由天主教博愛路聖神教堂神父、聖言會院院長麥德揚主祭，總統府資政張博雅、立委王美惠、市長黃敏惠率市府團隊等到場弔祭，雲林縣長張麗善等地方政要送花圈致意。在家奠、公奠後發引安奉民雄天主教墓園。

「虧雞福來爹」呼籲台南南山公墓開發 不可漠視市民權益

台南市文資處已在5月5日公告，南山公墓不登錄文化景觀，曾兩度參選台南市長的「虧雞福來爹」林義豐今表示，南山公墓面積大，長...

嘉義縣九芎埤公私協力 種植2萬株浮葉植物保育水雉生態

林業及自然保育署嘉義分署昨天在嘉義縣水上鄉塗溝村舉辦「雉浮日—九芎埤水雉浮葉棲地復育」活動，邀集生物多樣性研究所、野鳥協...

台南啟動學生道安守護 民代點出通學步道延伸長度不足

因應新北市三峽重大車禍事故，學童通學安全議題備受討論，台南市政府啟動「台南市學生通學安全守護」專案，今由市長黃偉哲宣示上...

懶人包上線！大台南公車App整合YouBike站點 查詢更方便

台南市交通局「大台南公車」App下載量已突破200萬次，成為市民不可或缺的智慧交通服務，因應民眾使用需求，大台南公車Ap...

別讓屈原笑我傻！嘉義縣衛生局22橋梁掛牌珍愛生命

嘉義縣朴子溪、牛稠溪及八掌溪有22座橋易發生意外事件，縣衛生局設置「珍愛生命永不溺」告示牌，今天並藉由行動劇「別讓屈原笑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。