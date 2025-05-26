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嘉義縣九芎埤公私協力 種植2萬株浮葉植物保育水雉生態

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
來自嘉義、台南、高雄等志工與夥伴同心協力於九芎埤東側水灣種植近2萬株的印度莕菜等浮葉植物，營造水雉適宜棲息與繁殖的浮葉環境。圖／林業保育署嘉義分署提供
來自嘉義、台南、高雄等志工與夥伴同心協力於九芎埤東側水灣種植近2萬株的印度莕菜等浮葉植物，營造水雉適宜棲息與繁殖的浮葉環境。圖／林業保育署嘉義分署提供

林業及自然保育署嘉義分署昨天在嘉義縣水上鄉塗溝村舉辦「雉浮日—九芎埤水雉浮葉棲地復育」活動，邀集生物多樣性研究所、野鳥協會、荒野協會志工及嘉大師生等50人齊聚九芎埤種植近2萬株印度莕菜、菱角等浮葉植物，營造水雉適宜棲息與繁殖的浮葉環境，強化台灣農田濕地生態系的保育。

嘉義分署說明，水雉為台灣農田濕地代表性保育鳥種，屬於農業部公告的珍貴稀有保育類野生動物，主要在濕地內的浮葉植物上築巢、覓食，自1989年水雉公告為保育類野生動物以來，歷經30餘年，本島水雉族群數量從不到50隻，至2024年冬季突破3000隻，是台灣野生動物族群復育的標誌性物種。水雉族群面臨菱角農老化、改作導致棲地面積逐漸萎縮等問題，數年前因大旱導致嘉南平原菱角田區停止灌溉，在氣候及農業變遷多重影響下，面臨現有棲地不足困境。

嘉義分署在國土生態綠網的框架下，積極尋覓可營造浮葉植物的水雉補充棲地，發現九芎埤位列於嘉南埤圳重要濕地，屬農田水利署管轄且無灌溉功能之埤塘，且其周邊之菱角田為嘉義縣水雉生態給付之推動重點區域之一，是極具潛力之水雉衛星族群復育據點，故向農田水利署嘉南管理處認養。

嘉義分署發動來自嘉義、台南、高雄等致力於保育水雉的民間團體與志工夥伴，齊心合力於九芎埤東側水灣約2000平方公尺區域內，種植近2萬株的印度莕菜及菱角，期透過浮葉植物營造繁殖與覓食環境。

嘉義分署表示，這次行動不僅是水雉復育工作的重要一環，更是推動「嘉南國土生態綠網」計畫的具體實踐，透過國家與民間攜手合作，串聯濕地地景，強化生態廊道連結，進一步提升國土生物多樣性安全網效能。

活動過程中，許多參與者是第一次下水親身體驗棲地營造作業，現場氣氛熱絡。嘉義分署將持續與各界合作，透過復育行動、友善耕作推廣及生態給付制度，擴大水雉與濕地關注物種之友善環境面積，實現人與自然共好願景。

林業保育署嘉義分署希望透過這次的棲地營造，可以早日在九芎埤看到水雉在浮葉植物上孵蛋的倩影。圖／林業保育署嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署希望透過這次的棲地營造，可以早日在九芎埤看到水雉在浮葉植物上孵蛋的倩影。圖／林業保育署嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署25日於嘉義縣水上鄉塗溝村舉辦「雉浮日—九芎埤水雉浮葉棲地復育」。圖／林業保育署嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署25日於嘉義縣水上鄉塗溝村舉辦「雉浮日—九芎埤水雉浮葉棲地復育」。圖／林業保育署嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署號召齊心努力種植印度莕菜等浮葉植物。圖／林業保育署嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署號召齊心努力種植印度莕菜等浮葉植物。圖／林業保育署嘉義分署提供

濕地 水雉 嘉義 保育類野生動物

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