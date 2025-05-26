嘉義市升格後第1屆議長曾文炎辭世 今舉行彌撒

嘉義市升格後第1屆市議會議長曾文炎本月22日辭世，享壽79歲，今天上午於博愛路聖神天主堂舉行彌撒，由天主教博愛路聖神教堂神父、聖言會院院長麥德揚主祭，總統府資政張博雅、立委王美惠等弔祭，市長黃敏惠等地方政要送花圈致意。在家奠、公奠後發引安奉民雄天主教墓園。

上午10點30分曾文炎殯葬彌撒，曾文炎家人、親友及教友們，送別曾文炎，殯葬彌撒莊嚴隆重；曾文炎妻子說，丈夫10多年受洗歸主，在天主慈愛中，生活安祥平和，安祥離世，回歸天家，在紀念耶穌復活期善終，是天主給丈夫的恩寵。

神父麥德揚說，為信主的人，死亡不是生命的終點，因為基督徒相信耶穌死而復活，終有一天回歸天國，與主相遇享天國永福。

嘉義市於1982年7月1日升格為省轄市，選出了市議會正副議長，嘉義市議會議員共14人，選舉議長時，曾文炎獲得7票（獲林勇牆、羅錦義、黃正男、黃國村、周明輝、吳金福等6人支持），官文雄也有7票（獲吳惠、林朝欽、吳上明、曾糧、林山生、鄭秀英等6人支持），最後抽籤決勝負，由曾文炎中籤；副議長選舉，侯勇墻與林山生各得7票，重行投票後仍各得7票，結果由侯勇墻抽中。