快訊

每天洗不代表有洗乾淨 專家指洗澡最常忽略1處可能發臭發癢

21人已和解！黃子佼今未出庭 「每人20萬元」再與5被害人成立調解

康建生技行刑式槍擊4死命案 凶嫌李鴻淵「3個死刑」被撤發回更審

台南啟動學生道安守護 民代點出通學步道延伸長度不足

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
因應新北市三峽重大車禍事故，台南市政府啟動「台南市學生通學安全守護」專案，由交通局、教育局、警察局等機關共同推動，全面盤點並優化校園周邊通學環境。圖／南市府提供
因應新北市三峽重大車禍事故，台南市政府啟動「台南市學生通學安全守護」專案，由交通局、教育局、警察局等機關共同推動，全面盤點並優化校園周邊通學環境。圖／南市府提供

因應新北市三峽重大車禍事故，學童通學安全議題備受討論，台南市政府啟動「台南市學生通學安全守護」專案，今由市長黃偉哲宣示上路，全面盤點並優化校園周邊通學環境，然而，有民代指出，許多學校通學步道延伸長度依然不足，要求市府應重視專責單位統一處理。

黃偉哲表示，學童交安事故無論發生在何地，都讓每位父母及民眾深感不捨，尤其中、小學生仰賴搭乘大眾交通工具或家長接送，特別需要加強交通安全層面守護，像是有些學校在特定時段變成行人徒步區，有些地方則請警察加強守護，有些則由導護老師採取拉繩方式，因應不同路段，因地制宜。

他也強調，執法不是目的，是讓大家養成良好的習慣，對於學校周邊的交通安全部署，配合現行路段的軟硬體措施加強應對，守護沒有能力保護自己的學童上下學安全，也維護市民全時段交通安全、順暢。

市議員沈震東則認為，教育局理應規畫校內空間提供家長接送，再者，交通局應配合教育局分流汽機車及門口，進行通盤規畫學校周邊停等接送區，且目前許多學校通學步道的延伸長度依然不足，有礙於土地權屬不同，導致工程施作問題，市府理應重視專責單位統一處理。

交通局表示，學生通學安全守護專案會同教育局、警察局等機關共同推動，聚焦在學生上放學人車交織熱時與熱點區域，檢視校園上放學接送區合宜性，並盤點優化通學步道、路口交通工程設施，同時結合校方通報與警力部署，針對上放學尖峰時段強化交通疏導與違規取締。

市警局則說明，針對每天上放學時段，各分局已規畫專案勤務，增派警力進駐校園周邊，執行交通指揮、巡邏與違停取締任務，除既有27處「不停讓行人」科技執法據點外，另在17處校園周邊重點路段設置多功能科技設備，推動「順安專案」，加強事故預防與現場秩序管理。

教育局指出，依據各校不同環境需求，已建立4種家長接送動線與校門前車流管理配置模式，提供學校參考，後續將透過跨局處會勘機制持續列管並追蹤各校改善進度，整合交通事故熱點統計數據，協助學校建立校園周邊道路安全地圖，強化師生對周邊交通情境認知與警覺意識。

因應新北市三峽重大車禍事故，學童通學安全議題備受討論，台南市政府啟動「台南市學生通學安全守護」專案，今由市長黃偉哲（右二）宣示上路，將全面盤點並優化校園周邊通學環境。記者萬于甄／攝影
因應新北市三峽重大車禍事故，學童通學安全議題備受討論，台南市政府啟動「台南市學生通學安全守護」專案，今由市長黃偉哲（右二）宣示上路，將全面盤點並優化校園周邊通學環境。記者萬于甄／攝影

黃偉哲 校園 教育局 台南 交通事故

延伸閱讀

台南專案守護通學 工程教育執法強化校園周邊安全

台灣武廟志工協會頒發獎助學金 逾300學生受惠

支持平埔族原住民族正名 黃偉哲為西拉雅族發聲

台南白河火山碧雲寺16歲成年禮 黃偉哲頒證書為學子祈福

相關新聞

嘉義市升格後第1屆議長曾文炎辭世 今舉行彌撒

嘉義市升格後第1屆市議會議長曾文炎本月22日辭世，享壽79歲，今天上午於博愛路聖神天主堂舉行彌撒，由天主教博愛路聖神教堂...

懶人包上線！大台南公車App整合YouBike站點 查詢更方便

台南市交通局「大台南公車」App下載量已突破200萬次，成為市民不可或缺的智慧交通服務，因應民眾使用需求，大台南公車Ap...

翁壽良醫師展現選嘉市長企圖心 今天換掛第4面政見看板

嘉義市長黃敏惠2屆市長屆滿卸任，知名心臟內科醫師翁壽良今天再於中央噴水圓環掛上「西區要進步 就要先開路」，這是他4度掛上...

台南啟動學生道安守護 民代點出通學步道延伸長度不足

因應新北市三峽重大車禍事故，學童通學安全議題備受討論，台南市政府啟動「台南市學生通學安全守護」專案，今由市長黃偉哲宣示上...

別讓屈原笑我傻！嘉義縣衛生局22橋梁掛牌珍愛生命

嘉義縣朴子溪、牛稠溪及八掌溪有22座橋易發生意外事件，縣衛生局設置「珍愛生命永不溺」告示牌，今天並藉由行動劇「別讓屈原笑...

台南連續3年藍天破九成 「回收水」洗街7萬公里立大功

汙水廠處理過後的水放流太可惜，南市環保局推動回收水再利用，去年洗街7萬餘公里，使用回收水逾7.3萬公噸，有效清除粒狀汙染...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。