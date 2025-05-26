台南啟動學生道安守護 民代點出通學步道延伸長度不足

因應新北市三峽重大車禍事故，學童通學安全議題備受討論，台南市政府啟動「台南市學生通學安全守護」專案，今由市長黃偉哲宣示上路，全面盤點並優化校園周邊通學環境，然而，有民代指出，許多學校通學步道延伸長度依然不足，要求市府應重視專責單位統一處理。

黃偉哲表示，學童交安事故無論發生在何地，都讓每位父母及民眾深感不捨，尤其中、小學生仰賴搭乘大眾交通工具或家長接送，特別需要加強交通安全層面守護，像是有些學校在特定時段變成行人徒步區，有些地方則請警察加強守護，有些則由導護老師採取拉繩方式，因應不同路段，因地制宜。

他也強調，執法不是目的，是讓大家養成良好的習慣，對於學校周邊的交通安全部署，配合現行路段的軟硬體措施加強應對，守護沒有能力保護自己的學童上下學安全，也維護市民全時段交通安全、順暢。

市議員沈震東則認為，教育局理應規畫校內空間提供家長接送，再者，交通局應配合教育局分流汽機車及門口，進行通盤規畫學校周邊停等接送區，且目前許多學校通學步道的延伸長度依然不足，有礙於土地權屬不同，導致工程施作問題，市府理應重視專責單位統一處理。

交通局表示，學生通學安全守護專案會同教育局、警察局等機關共同推動，聚焦在學生上放學人車交織熱時與熱點區域，檢視校園上放學接送區合宜性，並盤點優化通學步道、路口交通工程設施，同時結合校方通報與警力部署，針對上放學尖峰時段強化交通疏導與違規取締。

市警局則說明，針對每天上放學時段，各分局已規畫專案勤務，增派警力進駐校園周邊，執行交通指揮、巡邏與違停取締任務，除既有27處「不停讓行人」科技執法據點外，另在17處校園周邊重點路段設置多功能科技設備，推動「順安專案」，加強事故預防與現場秩序管理。