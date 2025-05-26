台南啟動學生道安守護 民代點出通學步道延伸長度不足
因應新北市三峽重大車禍事故，學童通學安全議題備受討論，台南市政府啟動「台南市學生通學安全守護」專案，今由市長黃偉哲宣示上路，全面盤點並優化校園周邊通學環境，然而，有民代指出，許多學校通學步道延伸長度依然不足，要求市府應重視專責單位統一處理。
黃偉哲表示，學童交安事故無論發生在何地，都讓每位父母及民眾深感不捨，尤其中、小學生仰賴搭乘大眾交通工具或家長接送，特別需要加強交通安全層面守護，像是有些學校在特定時段變成行人徒步區，有些地方則請警察加強守護，有些則由導護老師採取拉繩方式，因應不同路段，因地制宜。
他也強調，執法不是目的，是讓大家養成良好的習慣，對於學校周邊的交通安全部署，配合現行路段的軟硬體措施加強應對，守護沒有能力保護自己的學童上下學安全，也維護市民全時段交通安全、順暢。
市議員沈震東則認為，教育局理應規畫校內空間提供家長接送，再者，交通局應配合教育局分流汽機車及門口，進行通盤規畫學校周邊停等接送區，且目前許多學校通學步道的延伸長度依然不足，有礙於土地權屬不同，導致工程施作問題，市府理應重視專責單位統一處理。
交通局表示，學生通學安全守護專案會同教育局、警察局等機關共同推動，聚焦在學生上放學人車交織熱時與熱點區域，檢視校園上放學接送區合宜性，並盤點優化通學步道、路口交通工程設施，同時結合校方通報與警力部署，針對上放學尖峰時段強化交通疏導與違規取締。
市警局則說明，針對每天上放學時段，各分局已規畫專案勤務，增派警力進駐校園周邊，執行交通指揮、巡邏與違停取締任務，除既有27處「不停讓行人」科技執法據點外，另在17處校園周邊重點路段設置多功能科技設備，推動「順安專案」，加強事故預防與現場秩序管理。
教育局指出，依據各校不同環境需求，已建立4種家長接送動線與校門前車流管理配置模式，提供學校參考，後續將透過跨局處會勘機制持續列管並追蹤各校改善進度，整合交通事故熱點統計數據，協助學校建立校園周邊道路安全地圖，強化師生對周邊交通情境認知與警覺意識。
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