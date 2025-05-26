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懶人包上線！大台南公車App整合YouBike站點 查詢更方便

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市交通局「大台南公車」App近期悄悄改版，整合導入YouBike站點查詢，讓民眾透過1個App就能串連各種綠色運輸交通資訊。圖／南市交通局提供
台南市交通局「大台南公車」App近期悄悄改版，整合導入YouBike站點查詢，讓民眾透過1個App就能串連各種綠色運輸交通資訊。圖／南市交通局提供

台南市交通局「大台南公車」App下載量已突破200萬次，成為市民不可或缺的智慧交通服務，因應民眾使用需求，大台南公車App近期悄悄改版，整合導入YouBike站點查詢，讓民眾透過1個App就能串連各種綠色運輸交通資訊。

交通局長王銘德表示，大台南公車App每年查詢量超過2億筆，民眾使用量不低，且搭乘公車再騎一小段YouBike，十分便利愜意，因此，近年除針對公車路網不斷優化努力外，YouBike微笑單車站點也不斷擴充，目前全市共有597站。

交通局說明，為讓民眾查詢能更便利，近期將App與網站改版，整合YouBike資訊，可在地圖模式看到周邊YouBike站點位置，或在列表模式中看到附近有YouBike站點的站牌，此外，也可即時查詢可借車輛數量及空位等資訊，搭公車時即可掌握規畫下一段行程，落實綠色運輸的無縫接軌。

此外，交通局也優化「地圖版路線」查詢功能，同一條路線公車因應地方需求常有延駛、繞駛等不同行駛模式，過去同時顯示在同一張地圖上，相對複雜，改版後擴充可分別查詢不同延繞駛路線的行經站位、預估到站時間等資訊，便利又直覺。

交通局公運處長吳俁之指出，台南是全國最早開發公車動態資訊的縣市，系統運作迄今已逾20年，也持續開發新功能，增進使用者的體驗，歡迎民眾使用官方版「大台南公車」App並下載最新版本，即可獲得功能完整的最佳體驗。

地圖 台南 公車 YouBike

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