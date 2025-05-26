別讓屈原笑我傻！嘉義縣衛生局22橋梁掛牌珍愛生命

嘉義縣朴子溪、牛稠溪及八掌溪有22座橋易發生意外事件，縣衛生局設置「珍愛生命永不溺」告示牌，今天並藉由行動劇「別讓屈原笑我傻」以幽默歡笑劇情，呼籲多一句問候、適時關懷，降低生命遺憾發生。

縣衛生局今天在布袋鎮中安里3+1行動醫療現場舉辦「珍愛生命永不溺 共同守護愛嘉人」活動；衛生局表示，節慶團圓時節，有民眾面臨生活上種種壓力、失意等易觸景傷情，易增加輕生風險，經統計近年來高齡比率偏高，尤以65歳至69歲比例為多，青壯年族群亦有增加趨勢，分析原因為憂鬱傾向、罹患憂鬱症或其他精神疾病、家庭成員問題佔大宗。

「別讓屈原笑我傻」行動劇提醒民眾珍愛生命，鄉親也要發揮一問二應三轉介的雞婆精神，共同守護珍愛生命。

衛生局長趙紋華說，經衛生局調查，朴子溪、牛稠溪及八掌溪合計有22座橋易發生投水輕生事件，結合網絡單位於高風險區域設置「珍愛生命永不溺」告示牌。呼籲鄉親若身邊親朋出現鬱卒的情緒或負面的言語，或者表達很痛苦等話語，及早給予一個溫暖的回應。

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