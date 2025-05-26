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翁壽良醫師展現選嘉市長企圖心 今天換掛第4面政見看板

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市心臟內科醫師翁壽良今天4度於中央噴水圓環掛上「西區要進步 就要先開路」政見看板，展現參選市長決心。圖／翁壽良提供
嘉義市心臟內科醫師翁壽良今天4度於中央噴水圓環掛上「西區要進步 就要先開路」政見看板，展現參選市長決心。圖／翁壽良提供

嘉義市長黃敏惠2屆市長屆滿卸任，知名心臟內科醫師翁壽良今天再於中央噴水圓環掛上「西區要進步 就要先開路」，這是他4度掛上政見看板，展現參選市長決心。

翁壽良長期租借嘉義市地標中央噴水圓環附近大型看板，去年8月掛首面看板「以誠為嘉 與良同行」，接著「縣有故宮 市孵巨蛋」、第3面看板「文化停車場 逛街沒煩惱」。今天換掛第4面看板「西區要進步 就要先開路」，並開始有宣傳車穿梭市區大街小巷。

翁壽良說，這條30米道路規畫從高鐵大道聯結至機場，聯結大溪、港坪、頭港、劉厝等4里，連動西區發展，也呼應、延續市長黃敏惠的「西區大發展計畫」。

56歲翁壽良高雄醫學院畢業，曾任彰化基督教醫院住院、研究醫師、聖馬爾定醫院心血管中心主任，現任嘉義市陽明醫院心臟內科醫師。曾參選2016年嘉市立委失利，柯文哲競選總統時擔任嘉義競選總部主委，與前立委翁重鈞有親戚關係，又與市長黃敏惠家族世交，與黃敏惠夫婿醫師蔡宗祐曾共事，先後擔任光學社福協會理事長，深入地方公益、關懷弱勢。

翁壽良說，之前並沒有加入民眾黨，後來委託前立委翁重鈞幫他加入國民黨，未來將以國民黨籍參選；租用噴水圓環位置到2026年12月31日，將不定期更換看板、宣傳競選政見。在市區的一些重要路口也會陸續掛上。

嘉義市長未來人選，綠營逐漸由立委王美惠出線態勢，藍營選手未浮檯面，白營民眾黨立委張啓楷有意願爭取大位，未來是否會出現藍白合，還有待觀察。

醫師翁壽良表示，「西區要進步 就要先開路」呼應、延續市長黃敏惠的「西區大發展計畫」。圖／翁壽良提供
醫師翁壽良表示，「西區要進步 就要先開路」呼應、延續市長黃敏惠的「西區大發展計畫」。圖／翁壽良提供
嘉義市心臟內科醫師翁壽良今天4度於中央噴水圓環掛上「西區要進步 就要先開路」政見看板，展現參選市長決心。圖／翁壽良提供
嘉義市心臟內科醫師翁壽良今天4度於中央噴水圓環掛上「西區要進步 就要先開路」政見看板，展現參選市長決心。圖／翁壽良提供
嘉義市心臟內科醫師翁壽良積極宣傳他的參選政見。圖／翁壽良提供
嘉義市心臟內科醫師翁壽良積極宣傳他的參選政見。圖／翁壽良提供
嘉義市心臟內科醫師翁壽良以宣傳車於市區大街小巷宣傳他的政見。圖／翁壽良提供
嘉義市心臟內科醫師翁壽良以宣傳車於市區大街小巷宣傳他的政見。圖／翁壽良提供

黃敏惠 醫師 民眾黨 嘉義

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