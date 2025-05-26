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台南連續3年藍天破九成 「回收水」洗街7萬公里立大功

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局積極媒合企業，公私協力設置臨時取水點，使用處理後且符合放流標準的回收水街道清潔。記者鄭惠仁／翻攝
台南市環保局積極媒合企業，公私協力設置臨時取水點，使用處理後且符合放流標準的回收水街道清潔。記者鄭惠仁／翻攝

汙水廠處理過後的水放流太可惜，南市環保局推動回收水再利用，去年洗街7萬餘公里，使用回收水逾7.3萬公噸，有效清除粒狀汙染物1232公噸、PM10236公噸、PM2.557公噸，減少車行揚塵，市容更清新整潔；最重要的是台南連續3年藍天日數破九成，即市區空氣品質變清新，「回收水」小兵立大功。

南市環保局表示，近年積極媒合企業，公私協力設置臨時取水點，使用處理後且符合放流標準的回收水街道清潔，兼顧節水與市容整潔。統計顯示，去年全市洗街總里程超過7萬公里，不僅有效提升環境品質，也落實資源循環利用。

再利用回收水除可減少自來水依賴、降低能源消耗與汙染排放，全市共設置21處取水點，包括安平、官田、柳營等7處水資源回收中心，及永康、新營、台南產業園區、南科工業園區等4處汙水處理廠，另有月津港、南科生態滯洪池、城西垃圾滲出水處理廠等3處場域及碁富食品、華興工業、中信金融管理學院與南寶樹脂寶立廠等7家企業。

環保局長許仁澤說，以回收水取代自來水進行街道清潔與澆灌，不僅減輕水資源壓力，也有助降低碳足跡，展現環境永續效益。目前多家企業配合設立臨時取水點，提供必要的基礎設施與技術支援，所使用回收水皆經妥善處理與檢驗，確保使用安全。

環保局表示，設置企業取水點是推動回收水再利用的重要起點，也是擴展洗街範圍的關鍵措施，未來將持續擴大合作，推動回收水應用於更多清潔作業如清溝，強化管理流程，落實低碳韌性城市的永續目標。

環保局長 永續 水資源 台南 南科

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