嘉義市升格後第1屆議長曾文炎辭世享壽79歲 明舉行彌撒

嘉義市升格後第1屆市議會議長曾文炎本月22日逝世，享壽79歲，訂於明天5月26日上午10點30分博愛路聖神天主堂舉行彌撒，家屬發出訃文，各界哀悼，其女兒曾麗吟曾任第6屆議員，現任嘉基醫院長照中心副主任。

嘉義市於1982年7月1日升格為省轄市，當時嘉義市議會議員共14人，選舉議長時，曾文炎得7票，林山生6票，官文雄1票，因都未過半數重新選舉，結果曾、官兩人各得7票，只好抽籤，由曾文炎中籤；副議長選舉時，侯勇墻與林山生各得7票，重行投票後亦各得7票，結果由侯勇墻抽中。曾文炎、侯勇墻均為國民黨籍。