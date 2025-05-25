嘉義市升格後第1屆議長曾文炎辭世享壽79歲 明舉行彌撒
嘉義市升格後第1屆市議會議長曾文炎本月22日逝世，享壽79歲，訂於明天5月26日上午10點30分博愛路聖神天主堂舉行彌撒，家屬發出訃文，各界哀悼，其女兒曾麗吟曾任第6屆議員，現任嘉基醫院長照中心副主任。
嘉義市於1982年7月1日升格為省轄市，當時嘉義市議會議員共14人，選舉議長時，曾文炎得7票，林山生6票，官文雄1票，因都未過半數重新選舉，結果曾、官兩人各得7票，只好抽籤，由曾文炎中籤；副議長選舉時，侯勇墻與林山生各得7票，重行投票後亦各得7票，結果由侯勇墻抽中。曾文炎、侯勇墻均為國民黨籍。
曾文炎淡出政壇後，女兒曾麗吟自英國學成歸國，2004年以親民黨身分參選市議員，成為嘉義市唯一親民黨籍議員。近幾年曾文炎屢傳健康不佳，22日晚間辭世。
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