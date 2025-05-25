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日韓媒體好評！雲林形象影片殺青 歷史與未來交織的動人旅程

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林推出新形象影片，殺青邀日韓媒體觀賞受好評，影片呈現歷史與未來交織的動人旅程。記者蔡維斌／翻攝
雲林推出新形象影片，殺青邀日韓媒體觀賞受好評，影片呈現歷史與未來交織的動人旅程。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣政府今天推出形象影片「翻樂雲林新篇章─邁向農工商科技城」，影片邀請日韓駐台媒體觀賞試映，獲得好評，高度肯定該片以細膩鏡頭，搭配優美動人的樂章，鋪陳這片土地的過去、現在與未來，描繪充滿溫度與希望的地方新圖像。

雲林縣長張麗善表示，上任邁入第7年，縣府團隊一步一腳印，讓雲林不僅是農業大縣，更朝智慧城市與科技農業的領航者前進，獲國內外多項評比高度肯定，交出亮眼成績單。她一直希望能有一支影片來呈現雲林的進步與改變，去年由縣府新聞處規畫這部影片製作，如今殺青，完美的呈現雲林的過去和未來願景，令人振奮。

影片結合雲林風景地貌、歷史文化、基礎建設、產業升級及公共政策與社會福利，還有這塊土地努力耕耘的雲林人，透過五大章節串聯，把雲林的轉變，融入在每位雲林人的面孔與故事閃耀呈現，喚起共鳴與感動。

新聞處長陳其育說，影片有中、英、日語的配音與字幕翻譯，日前邀請NHK、日本共同社、日本時事通信社、西日本新聞社、讀賣新聞、韓國Apple Economy等駐台外媒觀賞，均對影片豐富生動的影像，結合觸動人心的音樂旁白，勾勒出雲林發展的全新面貌，表達高度肯定。

陳其育表示，除了優美配音呈現影片的靈魂，配樂也精心選用德佛札克的「新世界交響曲」、台灣經典歌曲「阮若打開心內門窗」以及「甜蜜蜜」，由鋼琴家葉士賢、小提琴家黃亭綺與大提琴家張逸中攜手演奏，新銳作曲家陳品珍改編，融合古典樂章，使音樂成為影片情感的核心脈絡，真實流露生命力，透過旋律交織出的層層情感，引領觀眾進入雲林的山河、風土與人心。

影片分五個章節，壯闊山河拉開序幕，第二章，走進歷史「風」中，訴說先民開墾的智慧與奮鬥，第三章「群」，講述以稻米、甘蔗、花生為榮的雲林農業大縣，逐漸發展出多元化的經濟樣貌，縣府推動「9+1產業園區」計畫融合農、工、商、科技，引領雲林走向智慧新未來。影片最後以溫柔又堅實的溫馨家園和社福結尾，營造幸福雲林，畫下甜蜜又完美句點。

影片將上架於縣府YouTube、Facebook及縣府官方網站等多元網路平台，讓大家看見雲林的改變，正邁向農工商科技大城。

雲林推出新形象影片，殺青邀日韓媒體觀賞受好評，影片呈現歷史與未來交織的動人旅程。記者蔡維斌／翻攝
雲林推出新形象影片，殺青邀日韓媒體觀賞受好評，影片呈現歷史與未來交織的動人旅程。記者蔡維斌／翻攝
雲林推出新形象影片，殺青邀日韓媒體觀賞受好評，影片呈現歷史與未來交織的動人旅程。記者蔡維斌／翻攝
雲林推出新形象影片，殺青邀日韓媒體觀賞受好評，影片呈現歷史與未來交織的動人旅程。記者蔡維斌／翻攝

雲林 日本 影片

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