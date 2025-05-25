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優人神鼓「聽海之心」水上浪漫起舞 成龍濕地流動藝術撼動人心

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
2025成龍濕地流動藝術饗宴昨天下午於成龍濕地浪漫登場，優人神鼓重現經典之作「聽海之心」撼動人心。記者蔡維斌／翻攝
2025成龍濕地流動藝術饗宴昨天下午於成龍濕地浪漫登場，優人神鼓重現經典之作「聽海之心」撼動人心。記者蔡維斌／翻攝

2025成龍濕地流動藝術饗宴昨天下午於成龍濕地浪漫登場，優人神鼓重現經典之作「聽海之心」及蔦菘藝術高中「燈影踏歌行」演出，帶著觀眾與自然對話，聆聽土地的故事，感受成龍濕力生命力，享受藝術環境極致的美饗宴，重新關注水環境議題。

雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、文化觀光處長陳璧君、新聞處長陳其育及多位議員、雲嘉南風景區管理處副處長莊名豪、觀樹教育基金會營運長李文華、優人神鼓藝術總監黃誌群、蔦松藝術高中校長吳國瑞、成龍社區發展協會理事長田日蒸，及來自各地民眾，一起觀賞這場人與海、土地的藝術盛典。

張麗善表示，今年邀請優人神鼓表演經典之作「聽海之心」，以及蔦松藝術高中表演，將濕地自然環境融合在表演中，帶領大家沉浸在美麗的自然藝術中，驚豔又感動。除精彩表演，現場也有「文創市集」、「微醺餐桌」及「成龍散策」，分享雲林美食與文化創意，深具意義。

文觀處長陳璧君表示，今年濕地流動藝術饗宴結合成龍社區、觀樹基金會、國內外藝術家辦理一系列活動，首部曲邀請知名壁畫藝術家 Candy Bird， 在成龍社區創作「海平面下的聚落」一系列壁畫，藉以喚起對環境變遷議題的關注。

二部曲則由成龍社區發展協會舉辦的社區藝術行動「土地親像花」，邀請來自國內外的藝術家駐村創作「落地生花」、「花仍在」、「地彩之環」、「運」等4件景觀作品，運用在地環保材料，融入成龍社區歷史與故事，轉化為屬於這片土地的新景。

三部曲由雲林縣政府主辦成龍濕地流動藝術饗宴，蔦松藝術高中帶來「燈影踏歌行」展開序曲，優人神鼓在濕地所搭設的舞台演出「聽海之心」，展現藝術、海洋與土地交織的精彩和浪漫，也為濕地藝術季寫下美麗的新篇章，喚起大家關心水環境。

2025成龍濕地流動藝術饗宴昨天下午於成龍濕地浪漫登場，優人神鼓重現經典之作「聽海之心」撼動人心。記者蔡維斌／翻攝
2025成龍濕地流動藝術饗宴昨天下午於成龍濕地浪漫登場，優人神鼓重現經典之作「聽海之心」撼動人心。記者蔡維斌／翻攝

2025成龍濕地流動藝術饗宴昨天下午於成龍濕地浪漫登場，蔦松藝術高中精彩的「燈影踏歌行」演出，浪漫無比。記者蔡維斌／翻攝
2025成龍濕地流動藝術饗宴昨天下午於成龍濕地浪漫登場，蔦松藝術高中精彩的「燈影踏歌行」演出，浪漫無比。記者蔡維斌／翻攝
2025成龍濕地流動藝術饗宴昨天下午於成龍濕地浪漫登場，蔦松藝術高中精彩的「燈影踏歌行」演出，浪漫無比。記者蔡維斌／翻攝
2025成龍濕地流動藝術饗宴昨天下午於成龍濕地浪漫登場，蔦松藝術高中精彩的「燈影踏歌行」演出，浪漫無比。記者蔡維斌／翻攝
2025成龍濕地流動藝術饗宴昨天下午於成龍濕地浪漫登場，優人神鼓和蔦藝術高中精彩演出。記者蔡維斌／翻攝
2025成龍濕地流動藝術饗宴昨天下午於成龍濕地浪漫登場，優人神鼓和蔦藝術高中精彩演出。記者蔡維斌／翻攝

2025成龍濕地流動藝術饗宴昨天下午於成龍濕地浪漫登場，「微醺餐桌」享受在地美食。記者蔡維斌／翻攝
2025成龍濕地流動藝術饗宴昨天下午於成龍濕地浪漫登場，「微醺餐桌」享受在地美食。記者蔡維斌／翻攝
2025成龍濕地流動藝術饗宴昨天下午於成龍濕地浪漫登場，吸引大批觀眾觀賞。記者蔡維斌／翻攝
2025成龍濕地流動藝術饗宴昨天下午於成龍濕地浪漫登場，吸引大批觀眾觀賞。記者蔡維斌／翻攝

藝術家 濕地 優人神鼓

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