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淨零排放從培育社區推手開始 台南把空口化身具體行動

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市辦低碳永續培訓課程，培育具備淨零排放知識與實踐能力的社區推手。記者鄭惠仁／翻攝
台南市辦低碳永續培訓課程，培育具備淨零排放知識與實踐能力的社區推手。記者鄭惠仁／翻攝

為強化社區面對氣候變遷衝擊的韌性，並具備淨零排放知識與實踐能力，台南今辦社區推手培訓，從淨零、環境素養到社區營造，除深化在地參與，並擴大淨零行動量能，打造永續城市。

培訓課程在台南文創創中心舉行，邀請關注氣候行動與永續發展的民眾參與，環保局希望培育成為由下而上推動低碳生活的重要力量，共同為推動在地淨零轉型、打造永續城市願景努力。

南市環保局表示，台南自2015年起積極推動低碳永續家園政策，目前已有11個行政區及83處行政里獲得環境部銅銀級認證。今後推動方向除持續提升參與數量，更需厚植社區內部推動者能量，社區居民扮演這股在地行動的關鍵力量，因此，透過專業引導與社區協作，將低碳理念具體化、行動化。

今天培訓課程邀請國家環境研究院環教認證中心主任周國鼎，分享我國淨零政策與社區連結之發展藍圖；社區大學全國促進會秘書長楊志彬，引導學員思考如何培養社區改造的環境素養與影響力。台南市社區營造協會老師李珊珊擔綱實務經驗傳授，協助學員從在地視角出發，盤點資源、設計路徑、擬定行動方案。

環保局表示，未來將持續辦理多元化的低碳培訓課程與社區實作活動，深化在地參與、擴大淨零行動量能，期盼透過社區居民的共同投入，打造具韌性與永續性的低碳生活場域，攜手邁向淨零排放的永續台南。

淨零 永續 台南

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