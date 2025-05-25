有縱貫線教父之稱的「黑松」蔡永常今告別式 政商及各界雲集送別

有「縱貫線教父」之稱，綽號「黑松」的雲林縣口湖鄉前鄉長蔡永常今天告別式，來自各界政商人士及各地好友、藝人到場弔唁，會場人潮雲集，包括總統府國策顧問黃銘得及民進黨秘書長林右昌、嘉義漁會名譽理事長林水樹等各界，送「黑松」大哥最後一程，場面莊嚴隆重。

蔡永常於上月22日病逝，享壽76歲，蔡永常生前為人豪爽、講義氣，交遊廣闊，縱橫黑白兩道，有「縱貫線教父」之稱，今天告別式，許多政商名流到場致祭，擔任治喪委員會主委的國策顧問黃銘得也代表總統府、民進黨執行長林右昌、立委劉建國、雲林縣前縣長蘇治芬及雲林縣長張麗善、議長黃凱也率縣府及議會團隊弔唁。

雲嘉地區地方聞人現任嘉義區漁會名譽理事長林水樹也和雲林縣副議長也是朝天宮董事長蔡咏鍀及雲林縣眾多政界人士都到場，原傳出和蔡永常生前交好的日本道上友人也組團前來，但據蔡家的人表示，因入境手續問題，臨時取消，不過有電話致哀。

與蔡永常生前交情頗深，早年縱橫道上的楊雙伍大哥也傳出會到來，但今天會場並未現身，但派代表出面，據了解楊雙伍日前已私下到前向這位好兄弟奠祭。

今天告別式由蔡永常的大姊前立委曾蔡美佐及擔任高中校長的姪子蔡孟峰誦讀祭文並生平介紹，曾蔡美佐也率蔡家全體家眷向所有來賓致謝。

蔡永常發跡於1960年代，年輕時曾在雲林縣北港鎮地區以開計程車為業，因個性海派、剽悍，深獲早年的縱貫線大哥朱玉麟賞識，朱玉麟過世後，蔡永常因其豪爽、講義氣，交友甚廣，常出面調解道上糾紛，取代了朱玉麟地位，有「縱貫線教父」之稱。

1970年代蔡永常南下高雄市發展，在當地的秀場影響力很大，曾幫藝人高凌風、豬哥亮等人調解糾紛，在演藝界頗具影響力，據悉，當時紅遍全台的「青蛙王子」高凌風在台北市西門町由竹聯幫經營的「寶馬歌廳」拒唱引發糾紛遭到斧頭砍傷，並遭道上發出追殺令，便南下尋求蔡永常的庇護。

當年蔡永常出面調解，並請十大槍擊要犯之首楊雙伍、軍火大亨許金德、「耀國仔」陳耀國、「宏文仔」洪鋒文、「小林仔」林明義、「猴山仔」吳松義等人北上和竹聯幫談判，最後由高凌風公開道歉，補唱一檔秀表示歉意，才結束這場風暴，從此「黑松」聲名遠播。

蔡永常的蔡姓友人表示，早年有不少台灣人在日本做生意常被日本黑道刁難，回台灣請蔡永常至日本調解，蔡永常因此結識日本山口組，甚至成為好友，名號遠播至日本。也因此，今天傳出日本三口組的人士也將組團前來弔唁，只因入境問題無法成行。

蔡永常交遊廣闊，縱橫黑白兩道，多次成為情治單位注意的對象，後來轉入政界發展，高票當選第3屆國大代表，卻被政府治平專案掃蕩，成了第一個「坐」直升機到綠島監獄的中央級民代，並判刑10年入獄。

出獄後，蔡永常投入北港朝天宮董事長選舉，卻輸給姊姊、時任立委曾蔡美佐，後轉戰口湖鄉長連任2屆，2016年因涉人事案被起訴判刑，同年7月辭去鄉長之職，入監服刑不久後，因病保外就醫，在家休養。

休養期間，蔡永常鮮少公開露面，多數時間居住在其一生開墾的魚塭（堀仔），親近的朋友偶有前往探望，他一本往常好客的心情，但以茶代酒，閒話家常，生活過得十分平淡。

蔡永常有10名子女，只有女兒蔡孟真承襲父親政治香火，是雲林縣四連霸議員，她感謝各界關心致意。

蔡永常友人說，「黑松」十分好客，且煮得一手好菜，每有好友來訪，他都親自下廚，他曾說最好吃就是「青」，所以不論蝦魚蛤貝，只下點盬巴吃鮮就是天上美味。這樣吃簡單就是美，也表現在他年邁一切從簡回歸自然的生活。

「黑松教囝仔一流」，蔡永常的朋友說，松哥早年帶很多小漢仔，都親手調教，甚至有家長管不了自己孩子，有時還會送去給松哥「牽教」，每個被他教出來的囝仔都很有禮貌、聽話，和時下一般小混混差很大，這也是松哥鮮為為人知的行事風格。

因他名號風動雲林地區，早年許多人常冒用他名號在外騙吃騙喝，一次在北港餐廳鬧事，自稱是「黑松的人」即動手打人，沒想到松哥本尊就站在面前，當場被揭穿，如同蔡永常的姊姊曾蔡美說，弟弟個頭不大，常沒被認出就是「黑松」。