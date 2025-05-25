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嘉市YouBike破733萬人次 1500名騎士今遊蘭潭

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市第三屆「來嘉BIKE訪」自行車活動上午於蘭潭舉行，本屆有1500人參與。記者李宗祐／攝影
嘉義市第三屆「來嘉BIKE訪」自行車活動上午於蘭潭舉行，本屆有1500人參與。記者李宗祐／攝影

嘉義市第三屆「來嘉BIKE訪」自行車活動今天上午於蘭潭舉行，從首屆100人、第2屆500人，本屆暴增3倍至1500人；市長黃敏惠表示，嘉義市YouBike迄今，總騎乘人次已突破733萬人次，顯示市民對綠色運具的高度支持，有助改善空氣品質與城市景觀，更能促進身體健康。

活動由市長黃敏惠、嘉義大學理工學院長徐超明與各界貴賓共同揭幕，虛擬IP「爽爽貓」與嘉義在地IP「大白熊」首度合體，組成「熊貓組合」，陪伴民眾拍貼、抽獎、逛市集，氣氛熱鬧。

黃敏惠表示，嘉義市自2020年12月起推動YouBike迄今，總騎乘人次已突破733萬人次。依據研究顯示，40歲以後肌肉質量每10年平均流失8%，鼓勵市民透過騎乘自行車來保持並提升肌力、延緩老化。

83歲嘉義市民張寬正說，能夠在熟悉的蘭潭與大家一同騎乘，感到格外開心。82歲林壽泉是守護蘭潭殉職英雄林清求之子，他表示，自行車運動有助於維持身體健康、心情愉快。

市府觀光新聞處長張婉芬表示，今年是第3屆自行車活動，過去2年在北香湖公園舉行，受限於腹地有限，首屆100名報名，次屆提高到500名，今年首次移師蘭潭，原先開放1000名額不到1天就秒殺，緊急加碼，讓這次活動人數來到1500人，成長3倍，可見大家對騎乘自行車的熱愛。

活動除了完全免費參與外，還贈送「大白熊x爽爽貓」聯名T-shirt、紀念毛巾，並抽出號稱嘉義101的頂級住宿招待券，現場並有40攤的「BIKE嘉市集」，包含在地小農、美食手作、文創商品、自行車新車試騎與限時特賣折扣活動等，以及全台限定的「大白熊x爽爽貓」拍貼機，陪伴參加民眾「騎出好交情」，留下難忘的回憶。

嘉義市第三屆「來嘉BIKE訪」自行車活動上午於蘭潭舉行。記者李宗祐／攝影
嘉義市第三屆「來嘉BIKE訪」自行車活動上午於蘭潭舉行。記者李宗祐／攝影
嘉義市第三屆「來嘉BIKE訪」自行車活動上午於風光明媚蘭潭舉行。記者李宗祐／攝影
嘉義市第三屆「來嘉BIKE訪」自行車活動上午於風光明媚蘭潭舉行。記者李宗祐／攝影
嘉義市第三屆「來嘉BIKE訪」自行車活動上午於蘭潭舉行。記者李宗祐／攝影
嘉義市第三屆「來嘉BIKE訪」自行車活動上午於蘭潭舉行。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市YouBike迄今，總騎乘人次已突破733萬人次，顯示市民對綠色運具的高度支持。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市YouBike迄今，總騎乘人次已突破733萬人次，顯示市民對綠色運具的高度支持。記者李宗祐／攝影
嘉義市第三屆「來嘉BIKE訪」自行車活動上午於蘭潭舉行，嘉義市長黃敏惠（左三）歡迎來嘉騎遊。記者李宗祐／攝影
嘉義市第三屆「來嘉BIKE訪」自行車活動上午於蘭潭舉行，嘉義市長黃敏惠（左三）歡迎來嘉騎遊。記者李宗祐／攝影
嘉義市第三屆「來嘉BIKE訪」自行車活動上午於蘭潭舉行。記者李宗祐／攝影
嘉義市第三屆「來嘉BIKE訪」自行車活動上午於蘭潭舉行。記者李宗祐／攝影
嘉義市第三屆「來嘉BIKE訪」自行車活動上午於蘭潭舉行，有來自全台1500人熱情參與。記者李宗祐／攝影
嘉義市第三屆「來嘉BIKE訪」自行車活動上午於蘭潭舉行，有來自全台1500人熱情參與。記者李宗祐／攝影

蘭潭 自行車 嘉義

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