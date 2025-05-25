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看見自然的生命力 台南山上水道貓「長頭髮」萌翻遊客
台南山上花園水道博物館入口廣場的一座3公尺高不鏽鋼貓咪裝置藝術，近期從內竄出一株自然生長的植物，且從貓咪頭頂孔洞竄出，不僅彷彿貓咪「長出頭髮」，更像是知名動畫「龍貓」撐傘的畫面，萌翻遊客，也在網路社群引起討論。
水道博物館表示，該件藝術裝置名為「幸福．召喚」，由藝術家黃沛瀅創作，取意於「幸福正在向我們召喚」或「我們正在召喚幸福」的雙重語境，作品長年設置在博物館廣場前，也被館方與民眾暱稱為「水道貓」。
館方指出，「幸福．召喚」作品中心鏤空，底部為裸露土層，平時雖可見雜草生長，但近期卻出現一株穿過鋼板孔隙的小樹，讓工作人員都感到驚奇，推測可能是鳥類吃下果實後，將種子帶至基座內，在適宜條件下萌芽生長，也形塑成這幅自然與藝術裝置結合的畫面。
許多遊客發現迎賓的「水道貓」頭頂竄出綠葉植物，一度以為是館方刻意打造，沒想到是大自然的創意，紛紛驚呼「好可愛，有龍貓的感覺！」也有遊客打趣說，「貓咪應該是覺得熱，頭頂種樹來遮陽」、「水道貓升級為森林系貓咪了」、「這是貓的自我修復模式嗎？」
藝術家黃沛瀅也在臉書發文表示相當驚喜，認為自然生命力為作品增添全新樣貌，還開玩笑說可以來「協助修剪頭髮」。館方也強調，生命景觀不僅帶來意外驚喜，也呈現裝置藝術與自然環境互動的可能性，未來將持續觀察植物狀況，歡迎民眾一起感受這場植物與金屬、自然與創作的默契對話。
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