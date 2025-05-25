西拉雅族爭30年 主張修法保障權益

平埔族正名運動推動多年，西拉雅族原為平埔族群之一，主要分布台南、高雄一帶，族人1990年爭取原民身分，迄今逾30多年，2022年看見正名運動曙光，如今3年修法期限即將到期，族人將向立院提案民間版「原住民身分法修正草案」，爭取與山地原住民族平等法律地位。

台南被稱為是西拉雅族故鄉，以新港、蕭壠、目加溜灣及麻豆等四大社為主，主要西拉雅族部落分別為東山吉貝耍、白河六溪、大內頭社、官田番仔田及蕭壠社北頭洋等，部落舉辦夜祭等推廣活動，近年許多民眾及族人更認識西拉雅族。

西拉雅族人長年積極爭取正名，其中，2004年在麻豆總爺藝文中心舉行西拉雅平埔會親活動，凝聚分散各地平埔族群共識，是發起正名運動很重要的時間點，隔年，台南縣府率先認定西拉雅族為縣定原住民族，縣市合併後認定為市定原住民族。

但2009年西拉雅族人向中央原民會申請登記為平地原住民卻遭拒，經訴願與行政訴訟，最後提釋憲申請，族人為推動平埔族正名運動走上街頭，總算2022年大法官釋憲，認定原住民身分法違憲，要求原民會3年內修法或另立專法規範，對正名運動具重大意義。

行政院近期通過原民會「平埔原住民族群身分法草案」送立法院審議，多位立委提出不同版本草案，多數以另立專法為主，族人也將提案連署民間版「原住民身分法修正草案」，主張修法，讓平埔族納入原住民族範疇，集體權利適用原住民族基本法保障，逐步落實完全民族權利，真正實踐族群轉型正義。