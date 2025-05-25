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黃偉哲發聲 挺平埔原住民族正名

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南市原民會昨舉行「支持平埔族原住民族群正名，落實轉型正義」座談會，吸引許多族親參與討論。記者萬于甄／攝影
台南市原民會昨舉行「支持平埔族原住民族群正名，落實轉型正義」座談會，吸引許多族親參與討論。記者萬于甄／攝影

行政院提平埔原住民族群身分法草案，引發平埔族和其他原民族群不滿，台南市長黃偉哲昨天出席「支持平埔族原住民族群正名，落實轉型正義」記者會，強調台南是全台最早承認西拉雅族和平埔族群為市定原住民族城市，支持落實還原歷史、實現正義。

黃偉哲說，台南早在賴清德總統當市長，就率先將西拉雅族列為市定原住民族，社會福利與其他原住民族相同，保障西拉雅族權益，呼籲其他縣市給予同等尊重，打造更平等、公平社會。

2022年憲法法庭指出，西拉雅族屬台灣原住民族，要求政府3年內完成修法，修法10月到期，行政院將平埔原住民族群身分法草案送立法院，立委林宜瑾、郭國文、林俊憲及鄭天財等提多種版本草案。

西拉雅族跨地部落聯盟召集人段洪坤說，平埔族原住民族群正名運動走到現在，原民會專法不夠完整保障族親集體權及個人權，希望修法讓族人取得原住民身分，反對另設平埔族群委員會，平埔族群當然適用原住民基本法保障，呼籲中央別把資源議題拋給原住民，造成族群間爭吵、誹謗，只要政府肯做就不是問題。

南市原民會表示，台南2005年起推動西拉雅族振興發展辦法，比照現行法定原住民族制度，提供敬老卡、健保補助、行動健檢、學生獎助學金等福利措施，投入文化保存與語言復振，設西拉雅文化會館、支持夜祭、語言重建運動及開設語言課程，至今29所學校響應，成立全台第一所西拉雅語小學「口埤實驗小學」。

原民會強調，南市府推動「熟」註記與族別認定，截至目前7822人完成註記，約5041人完成族別認同註記，這是市府與族人長年努力的成果，也是對文化尊嚴的堅持，曾文市政願景園區座談會，吸引許多平埔族族親參與討論，見證正名最後一哩路。

黃偉哲 西拉雅族 台南 原住民族

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