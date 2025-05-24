端午節前台南北門、關廟「萬粽齊發」今明分送在地弱勢

端午節將至，台南北門區文山里、關廟區花園里鄉親不約而同舉辦包粽公益活動，兩地鄉親志工總共包了一萬多個粽子今明兩天贈送弱勢、孤老長者。

文山里辦公處包粽子由仁安宮及里長李英信發起，區長林建男、議員謝舒凡及里民大力支持，總共包了8千多顆粽子，要「傳遞節慶溫情與社區關懷。」花園里長盧建平也與救國團關廟團委會志工包近2千顆葷素粽子，連同民生物資分贈中低收入與弱勢。

北門公所表示，今天從準備糯米、配料到包粽、蒸煮，全程由里民一手包辦，氣氛熱絡溫馨。所製粽子將分送給在地弱勢家庭、長者及機關團體，讓更多人感受到節日的溫暖。

仁安宮總幹事侯蔡雪吟表示，端午節是團圓與關懷象徵，透過大家的雙手，把這份愛心包進粽子裡，讓社區充滿人情味。區長林建男與里長李英信也與里民一同包粽，共襄盛舉展現官民攜手合作力量。

文山里辦公處說，此次包粽活動不僅凝聚地方情感，更讓傳統節慶文化得以薪火相傳，成為社區共同的美好記憶。

救國團關廟團委會總幹事陳月惠表示，花園里長盧建平身兼關廟團委會會長，這次號召會員志工熱心人士贊助、數十人協助幫忙清洗粽葉準備工作，今天晚上包了1800多個粽子，明天一早分送給300多戶弱勢家庭。