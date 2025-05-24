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嘉義首宗市民代表罷免投票 林淑勉、吳宏哲罷免沒過

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣太保市民代表林淑勉、吳宏哲罷免案今天投票，天氣晴朗但投票率不高，2人同意罷免票均未過關。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市民代表林淑勉、吳宏哲罷免案今天投票，天氣晴朗但投票率不高，2人同意罷免票均未過關。記者黃于凡／攝影

嘉義縣史上首宗市民代表林淑勉、吳宏哲罷免案今天投票，一早天氣晴朗，村莊有遊覽車成團出遊，選民投票率不高，林淑勉同意罷免2377票，吳宏哲同意罷免1947票，2人同意罷免票均未達3365票，罷免案皆不成立，太保市未來政治角力將持續。

嘉義縣選舉委員會指出，太保市民罷免案有投票權人數1萬3460人，同意罷免票須高於3365票，罷免案才能通過。林淑勉同意罷免2377票、不同意罷免1947票；吳宏哲同意罷免1903票、不同意罷免2370票。2人同意罷免票未過門檻，罷免案皆不成立。

太保市民代表罷免投票時間為今早8點至下午4點，雙方皆未動員投票，但投票日期恰逢村里出遊，太保里一早就有2輛遊覽車將里民載出去旅遊，春珠里也有1輛遊覽車旅遊團，但春珠里民堅持投票後才要走，原訂早上7點30分出發，硬是將行程延後1個小時。

吳宏哲說，罷免投票結果出爐，2人都沒有通過門檻，代表會仍會是6比5困境，反對派將市政預算大幅刪除凍結，沒有經費就沒辦法做事，他尊重市民的決定，未來會繼續努力，盼政治鬥爭早日結束，讓太保市政恢復正常運作，只想為市民爭取更多福利。

林淑勉說，至始至終一本初衷，善盡民代監督職責，不會因為罷免威脅就妥協，該監督就嚴格把關，為市民監督市政工作，公所經費用途應公開透明，這段時間很多謠言造成民眾誤解，雖然很累但她挺過來了，希望未來創造雙贏，讓市政推動更順利。

嘉義縣太保市民代表林淑勉、吳宏哲罷免案今天投票，天氣晴朗但投票率不高，2人同意罷免票均未過關。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市民代表林淑勉、吳宏哲罷免案今天投票，天氣晴朗但投票率不高，2人同意罷免票均未過關。記者黃于凡／攝影

罷免 投票率 嘉義縣選舉

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