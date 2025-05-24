嘉義安仁家園打造咖啡工作坊 培養孩子一技之長
天主教安仁家園是嘉義縣首間專為照顧家庭失能或遭遇重大變故兒少的安置機構，提供穩定及安全成長環境，為協助青少年在成年前做好自立準備，安仁家園攜手天主教會嘉義教區設立「來仁咖啡」工作坊，縣長翁章梁等人今參加揭牌典禮，鼓勵青少年學習一技之長。
「來仁咖啡」坐落在六腳鄉，名稱取自台語諧音「來喝咖啡」，蘊含親切的邀約，店內擺設著院內孩子親手製作的陶藝與作品，呈現他們的創作能量與生命故事，希望打造一個如「家己人」般自在的休憩場所，讓旅人們在濃郁豆香中放鬆身心，感受溫暖與陪伴。
「授人以魚，不如授人以漁。」安仁家園表示，考量院內孩子課業繁忙，目前「來仁咖啡」每周三至周六對外營業，培養孩子咖啡沖煮與門市營運等實務技能，未來還會規畫手沖咖啡、糕點烘焙等課程，透過專業培訓，協助孩子培養一技之長，為自立生活做好準備。
翁章梁表示，安仁家園2010年成立以來，照顧超過500位兒少，孩子學會與社會互動，無論未來回歸原生家庭，或是成年後步入職場，都需要具備基本生活與應對能力，邀大家一起到「來仁咖啡」喝杯咖啡，給孩子們實質的支持與鼓勵。
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