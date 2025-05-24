花蓮女教師遇害 台南市召會追思800人參與

花蓮縣某校女教師17日遭勒斃，凶嫌劉姓男子被收押。台南市召會今天聚會追念，至少800人參與，包括其任教的學校校長、教師也都出席，不少人都紅了眼眶。

台南市召會的會所今天下午聚會，追念在花蓮縣執教遇害的女教師，召會也印製女教師生平簡介，主會場坐滿了人。

被害女教師任教的學校校長、教師及花蓮縣政府教育處也都前往台南參加追思會；校長說，這週有為學生們輔導諮商，也讓學生們將思念化為祝福，在被害教師桌上放祝福小卡，也有2名學生在家長陪同下到台南參加追思活動。

追念聚會至少800人參與，召會也有直播，工作人員表示，線上人數約1800人。

被害女教師去年教甄從外縣市到花蓮縣服務，17日被人發現陳屍某召會聚會所房間，警方組成專案小組，逮捕涉案劉男。