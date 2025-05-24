鳳梨價格創近年新高 雲林林內鄉農會直接把遊客帶進產地品嘗

國產鳳梨原多在五月進入盛產，今年受氣候不穩定影響，產期延後近一個月，市場供不應求，台北果菜批發市場今每公斤均價54.7元，價格創近年新高，雲林縣林內鄉盛產鳳梨，今舉辦食農教育活動，帶領遊客深入產地認識鳳梨，品嘗當季鮮果滋味。

雲林縣鳳梨種植面積約900多公頃，集中在古坑鄉、林內鄉等地，林內鄉農會今舉辦「飛越田野，探索鳳梨的祕密」農遊體驗活動，活動日前開放報名首日就秒殺額滿，今30組親子從台北、台中、彰化、高雄等地來到林內鄉，親自體驗採鳳梨的樂趣。

果農葉維新分享鳳梨需種植一年六個月以上才會成熟，又分成肉聲果、鼓聲果，市面上較受消費者喜愛的是肉聲果，今年因為氣候影響，鳳梨產期延後近一個月時間，因此目前市場價格仍高；青農康賢明示範操作無人機為鳳梨田施肥，展現智慧科技的進步。

來自台中的家長賴家政表示，因為小孩喜歡吃鳳梨，卻不曾看過田間的鳳梨，所以特別帶孩子體驗，果然「產地的鳳梨」特別好吃，另一名家長則分享今年在市場買到一顆一百多元的鳳梨，和往年二顆一百相較貴上許多。

林內鄉農會推廣部青農指導員石沛縈表示，林內鄉鳳梨栽種面積約120公頃，香氣濃郁、品質優良，是在地最具代表性的農產之一，近年結合現代化科技無人機的應用，透過農遊活動讓大家實地了解科技如何改變農耕方式。

今年鳳梨產地批發價節節創高，台北果菜市場二市今日上等金鑽鳳梨每公斤均價突破70元，整體均價54.7元，是近年罕見高價，農糧署果樹及花卉產業組長蘇登照表示，鳳梨市場拍賣價格近一周均價約每公斤45至50元，是近20年新高，主因是去年颱風影響催花期程，今年一至三月又持續寒冷，導致鳳梨成熟期延後近月，市場供不應求，價格隨之上揚。

蘇登照表示，今年全台鳳梨種植面積7010公頃，產量35.8萬噸，跟常年平均7447公頃，產量38.7萬公噸，約減少8至10％，目前屏東收穫逾8成，接近產期尾聲，嘉南地區約收穫一半，雲林大約3成。