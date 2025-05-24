台南勞工局辦大型就博會提供5千多職缺 媒合率逾5成2

台南市政府勞工局邀集邀集服務、傳產、科技業等107家廠商今天在永康舉辦「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，釋出5432個職缺，近6成月薪3萬5千元以上，下午統計初步媒合率逾5成2。

今天現場提供「CPAS職業適性診斷」、「履歷健診」、「勞動法令諮詢」、「求職顧健康諮詢」、「求職防騙諮詢」、「美髮水噹噹」等服務。勞工局政風室也辦反貪倡廉有獎徵答，感謝民眾參與反貪宣言簽署，歡喜答題拿獎品。

勞工局辦抽獎活動，鼓勵現場民眾踴躍投遞履歷求職，獲獎的林小姐說，得知有大型就博會資訊是經由朋友介紹，今日共投遞4家職缺，希望順利找到新工作。勞工局職訓就服中心預告今年第2場中型徵才將於6月28日在安南區南創園區辦理，相關徵才活動資訊可洽(06)6330820。

勞工局長王鑫基感謝107家廠商提供工作機會，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署、退輔會台南榮民服務處、各工會協會等參與就業博覽會。他說，畢業季將近，許多社會新鮮人初次尋職，提醒求職時要遵循「防騙735原則」，小心防範詐騙、不合理的工作條件以及不安全的職場環境，尤其來源不明的高薪求才廣告更要小心規避。