影／台南釋迦果樹受損 農民怨能收3成就偷笑

台南歸仁是台灣西部釋迦主產區，年初罕見大雨酷寒造成果樹生長不良甚至枯死，許多農民陳情果園6成到7成5果樹受損，恐難收成。立委王定宇邀集相關單位今天勘查，許多果樹奄奄一息甚至枯萎。台南農改場長陳昱初表示，一個月後果實成熟期再查估受損程度，確認後協助爭取農損補助。

今天現場勘查時，狀況較好的崙頂里長徐進德說，二月好幾波寒流嚴重影響夏果修剪作業，現在開花狀況稀稀落落，只零星出現錢幣大的小果實，今年釋迦無法收成，將重創農民的收入。

80多歲資深果農徐老福表示，春節前後台南除寒流還出現罕見大雨，造成世家根部積水、樹梢葉苗無法生長，才會這麼嚴重。還有到場農民說「今年收成3分之福1就要偷笑了」。

陳昱初表示，釋迦今年調整6月1日起生長日曆時程到明年的5月31日。深入釋迦園發現年初幾波寒流，確實對果農的修剪夏果造成嚴重傷害。農改場相關單位將在7月底前完成全面勘查，確認損害後農糧署針對歸仁釋迦農損補助，減輕釋迦農傷害。

王定宇表示，歸仁是西部平原釋迦最重要產地，因而周三接獲陳情，立即聯繫市議員陳皇宇、農委會農糧署、台南農改場、市府農業局、歸仁區公所、歸仁農會等實地勘查，持續觀察釋迦狀況並協助農民拍照佐證，讓農民能䐓利得到政府協助。