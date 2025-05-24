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廣納青年意見作為施政參考 雲林召募第三屆青年委員

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣府為促進青年參與公共事務，2021年成立青年事務諮詢委員會，將提案意見作為縣政推動參考。圖／雲林縣政府提供
雲林縣府為促進青年參與公共事務，2021年成立青年事務諮詢委員會，將提案意見作為縣政推動參考。圖／雲林縣政府提供

雲林縣府為促進青年參與公共事務，2021年成立青年事務諮詢委員會，將提案意見作為縣政推動參考，歷屆委員提出的寵物友善、長者定位設備功能強化等提案，都陸續獲得縣府採納，縣府將公開招募第三屆青年事務諮詢委員。

雲林縣內有雲林科技大學、虎尾科技大學兩所大學，但8成學生皆來自外地，為讓外地青年學子能深入認識地方，進而留下發展，縣府2021年成立青年事務諮詢委員會，廣納設籍、就學或就業雲林的青年參與公共事務，並將其意見作為縣政推動參考。

雲林縣勞動暨青年事務發展處長張世忠表示，首屆青年委員提出45項提案、第2屆提出33項提案，包括寵物友善、長者定位設備功能強化、大專院校增設地方探索課程等，均逐步納為雲林縣施政參考，青年委員程心愉、盧宣穎提出「高鐵聖誕城」構想，今年元宵節慶的高鐵站前永續微燈會活動即參考該項提案完成。

張世忠表示，第3屆青年委員聘期自今11月1日起至116年10月31日止，為期2年，召募對象係以關心雲林縣在地議題，且就讀、就業或設籍於本縣，年齡為16歲至40歲之青年，6月2日起至7月31日止進行線上報名。參與青年請至「雲青有GO站」詳閱報名簡章，遴選事宜請洽詢青年事務發展科(05)552-3623專線。

雲林縣長張麗善表示，近年越來越多外地青年留在雲林發展，讓他鄉變故鄉，她也期盼持續透過青年委員的政策建言、實地參與、青年交流等行動，扮演政策共構與社會實踐的重要推手。

雲林縣府為促進青年參與公共事務，2021年成立青年事務諮詢委員會，將提案意見作為縣政推動參考。圖／雲林縣政府提供
雲林縣府為促進青年參與公共事務，2021年成立青年事務諮詢委員會，將提案意見作為縣政推動參考。圖／雲林縣政府提供

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