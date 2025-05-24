嘉義市最大場...近9成月薪30K起跳 無人機廠商也來求才

勞動部勞發署雲嘉南分署嘉義就業中心上午在耐斯王子大飯店，舉辦「數位永續薪在嘉義」徵才活動，共31家企業、含履歷代收，共釋出逾800個職缺，近9成全時工作月薪30K起，還有半導體供應商開出年薪最高70萬要找各類工程師，無人機廠商祭出月薪60K起，徵嵌入式系統工程師，吸引大批民眾尋職，投遞人次逾千人。

徵才產業涵蓋科技業、批發零售業、住宿餐飲業、各類製造業等，其中有多家國家重點產業廠商，祭出高薪優職招募人才，如半導體供應商晶成材料釋出年薪最高70萬、尋求環安衛、設備及長晶工程師，精密機械廠上銀科技也開出月薪40K起、招募數名設備維修工程師。

無人機新創公司航見科技徵人才、拋出薪資60K起延攬嵌入式系統工程師；另為鼓勵欲重返職場的二度就業婦女踏出尋職腳步，現場也提供183個部份工時職缺，讓其成功就業外也能兼顧家庭照顧。

嘉市今年最大場徵才，超過9成工作在地職缺，響應ESG永續環境及數位化潮流，徵才無紙化作業，整合運用通訊軟體LINE功能，透過加入嘉義就業中心LINE@官方帳號，瀏覽職缺、填寫線上履歷、預約面試及查詢面試進度，大幅節省求職時間；徵才也結合AI，特別設置ChatGPT職涯諮詢專區，民眾可透過手相分析得到客製化建議。