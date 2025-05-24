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新冠疫情升溫 嘉義市開設大型疫苗接種站逾千人報名接種
新冠疫情升溫，加上俗稱「老人殺手」的肺炎病例，創下近6年同期新高，嘉義市府上午在東區體育館設置大型疫苗接種站，提供新冠JN.1疫苗與肺炎鏈球菌疫苗接種服務，共1350名民眾報名接種。
市長黃敏惠到場關心，呼籲市民落實防疫，接種疫苗是最有效的預防方法，可以提升免疫力，降低重症與死亡發生風險，保護自己也守護家中長者健康。
衛生局監視嘉市新冠門急診就診人次，連續7周上升，疾管署預估國內疫情6月中下旬達高峰，最高單周新冠就診估計5.5至6.5萬人次。另，嘉市2007年提供肺炎鏈球菌疫苗接種，是全國最早實施65歲以上長者接種疫苗縣市，仍需定期接種維持保護力，為守護市民健康，提供肺炎鏈球菌疫苗接種，由陽明醫院醫療團隊支援。
衛生局呼籲市民如有發燒、呼吸道症狀或身體不適等輕症患者，請多運用診所或醫院門診就醫，避免於醫院急診久候，減少在醫院互相交叉感染機會，如出現呼吸困難、胸痛、低血壓、意識不清等警示症狀，請速就醫，獲得妥適醫療照護。
衛生局網站公布嘉市販售COVID-19家用快篩試劑藥局名單，以及提供醫用快篩醫療院所相關資訊，每周三定期更新販售COVID-19家用快篩試劑藥局資訊，快篩陽性，具重症風險因子民眾：65歲以上長者、孕產婦、具慢性病或免疫不全、免疫低下病史者，請速就醫，經醫師評估治療效益及風險，可開立COVID-19抗病毒藥物治療。相關訊息可上衛生局網頁/主題專區/COVID-19專區查看，或洽電 (05）2338066。
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