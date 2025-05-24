快訊

又淹了！暴雨襲擊淡水捷運站 淡水信義線「車廂內有小溪流」

雷雨當空 台中機場上午11時56分起暫停地面作業

新台幣急升房貸族意外遭殃 都因這個房貸放款管制天條

聽新聞
0:00 / 0:00

新冠疫情升溫 嘉義市開設大型疫苗接種站逾千人報名接種

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府上午在東區體育館設置大型疫苗接種站，提供新冠JN.1疫苗與肺炎鏈球菌疫苗接種服務，共1350名民眾報名接種。圖／嘉市府提供
嘉市府上午在東區體育館設置大型疫苗接種站，提供新冠JN.1疫苗與肺炎鏈球菌疫苗接種服務，共1350名民眾報名接種。圖／嘉市府提供

新冠疫情升溫，加上俗稱「老人殺手」的肺炎病例，創下近6年同期新高，嘉義市府上午在東區體育館設置大型疫苗接種站，提供新冠JN.1疫苗與肺炎鏈球菌疫苗接種服務，共1350名民眾報名接種。

市長黃敏惠到場關心，呼籲市民落實防疫，接種疫苗是最有效的預防方法，可以提升免疫力，降低重症與死亡發生風險，保護自己也守護家中長者健康。

衛生局監視嘉市新冠門急診就診人次，連續7周上升，疾管署預估國內疫情6月中下旬達高峰，最高單周新冠就診估計5.5至6.5萬人次。另，嘉市2007年提供肺炎鏈球菌疫苗接種，是全國最早實施65歲以上長者接種疫苗縣市，仍需定期接種維持保護力，為守護市民健康，提供肺炎鏈球菌疫苗接種，由陽明醫院醫療團隊支援。

衛生局呼籲市民如有發燒、呼吸道症狀或身體不適等輕症患者，請多運用診所或醫院門診就醫，避免於醫院急診久候，減少在醫院互相交叉感染機會，如出現呼吸困難、胸痛、低血壓、意識不清等警示症狀，請速就醫，獲得妥適醫療照護。

衛生局網站公布嘉市販售COVID-19家用快篩試劑藥局名單，以及提供醫用快篩醫療院所相關資訊，每周三定期更新販售COVID-19家用快篩試劑藥局資訊，快篩陽性，具重症風險因子民眾：65歲以上長者、孕產婦、具慢性病或免疫不全、免疫低下病史者，請速就醫，經醫師評估治療效益及風險，可開立COVID-19抗病毒藥物治療。相關訊息可上衛生局網頁/主題專區/COVID-19專區查看，或洽電 (05）2338066。

嘉市府上午在東區體育館設置大型疫苗接種站，提供新冠JN.1疫苗與肺炎鏈球菌疫苗接種服務，共1350名民眾報名接種。圖／嘉市府提供
嘉市府上午在東區體育館設置大型疫苗接種站，提供新冠JN.1疫苗與肺炎鏈球菌疫苗接種服務，共1350名民眾報名接種。圖／嘉市府提供
嘉市府上午在東區體育館設置大型疫苗接種站，提供新冠JN.1疫苗與肺炎鏈球菌疫苗接種服務，共1350名民眾報名接種，市長黃敏惠到場關心。圖／嘉市府提供
嘉市府上午在東區體育館設置大型疫苗接種站，提供新冠JN.1疫苗與肺炎鏈球菌疫苗接種服務，共1350名民眾報名接種，市長黃敏惠到場關心。圖／嘉市府提供
嘉市府上午在東區體育館設置大型疫苗接種站，提供新冠JN.1疫苗與肺炎鏈球菌疫苗接種服務，共1350名民眾報名接種。圖／嘉市府提供
嘉市府上午在東區體育館設置大型疫苗接種站，提供新冠JN.1疫苗與肺炎鏈球菌疫苗接種服務，共1350名民眾報名接種。圖／嘉市府提供
嘉市府上午在東區體育館設置大型疫苗接種站，提供新冠JN.1疫苗與肺炎鏈球菌疫苗接種服務，共1350名民眾報名接種。圖／嘉市府提供
嘉市府上午在東區體育館設置大型疫苗接種站，提供新冠JN.1疫苗與肺炎鏈球菌疫苗接種服務，共1350名民眾報名接種。圖／嘉市府提供

衛生局 新冠肺炎 快篩試劑 嘉義

延伸閱讀

嘉市全台首創勇壯+1啦啦隊躍上世壯運舞台 為全世界勇士應援

白宮「讓美國再次健康」委員會報告出爐 大談疫苗風險

嘉義市KANO棒球原鄉選手人才流失外地斷層 民代要求建立社區棒球制度

藥局興起文青風 仿古設計賣中藥 藥師把關確保安全

相關新聞

新冠疫情升溫 嘉義市開設大型疫苗接種站逾千人報名接種

新冠疫情升溫，加上俗稱「老人殺手」的肺炎病例，創下近6年同期新高，嘉義市府上午在東區體育館設置大型疫苗接種站，提供新冠J...

康黃金慈善愛心協會贈端午物資 台南400低收入家庭感受社會溫暖

康黃金慈善愛心協會台南市永康會、安平會今天上午在仁德保華宮前廣場舉辦「端午節傳愛．關懷低收入戶」活動，發放東區與仁德區4...

嘉市鬧區傳統西市場官民攜手大變身 注入活力成為創業新天地

嘉義市鬧區傳統西市場以前是有錢人買東西「高級市場」，時代變遷，傳統市場越來越難經營，許多攤位閒置，為了讓市場活絡，市府與...

台南白河火山碧雲寺16歲成年禮 黃偉哲頒證書為學子祈福

台南市白河區公所上午在關子嶺火山碧雲寺舉行「16歲成年禮」活動，為鹽水、新營、後壁、白河、東山及柳營等附近六區171名國...

嘉市全台首創勇壯+1啦啦隊躍上世壯運舞台 為全世界勇士應援

嘉義市推動「樂齡勇壯城」，鼓勵長者勇於挑戰自我，豐富精彩第三人生，全台首創「勇壯+1啦啦隊」，登上2025雙北世界壯年運...

法曹詩人「壺仙」孫子捐祖父銅像給嘉市府 設於孔廟尊師亭

嘉市是清朝及日治時期詩學重鎮，全台首位有「法曹詩人」稱譽的「壺仙」賴雨若，創立「壺仙花果園」做聚會講學地點，過世後兒子改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。