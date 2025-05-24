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康黃金慈善愛心協會贈端午物資 台南400低收入家庭感受社會溫暖

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南康黃金慈善愛心協會贈東區、仁德區400低收入家庭端午民生物資。圖／主辦單位提供
台南康黃金慈善愛心協會贈東區、仁德區400低收入家庭端午民生物資。圖／主辦單位提供

康黃金慈善愛心協會台南市永康會、安平會今天上午在仁德保華宮前廣場舉辦「端午節傳愛．關懷低收入戶」活動，發放東區與仁德區400戶低收入家庭民生物資，希望端午前夕更多弱勢家庭也能感受節慶溫暖與社會關懷。

人稱「粽哥」的協會會長金俊良表示，協會始終秉持關懷弱勢初衷，希望每個重要節日將愛與溫暖實實在在送到需要的人手中。各單位將持續推動更多溫暖行動，願大家端午安康、闔家平安。

永康分會長顏榮佑感謝所有支持參與的單位志工，「這是我們共同的心意與責任，希望每一次的行動累積更多正能量，讓社會更美好。」

活動獲市議員曾之婕服務處、議員吳禹寰服務處、立委陳亭妃服務處及東區、仁德區區公所提供名冊，贈送多樣實用生活用品與食品，協助生活一時之需，也為節慶增添實質溫暖。

曾之婕表示，端午是團圓與關懷時刻，要讓每個角落都能感受到溫暖，讓弱勢家庭也有過節的笑容。吳禹寰則感謝民間團體無私付出，呼籲大家不只節慶期間，平日就多關心默默努力的弱勢家庭。

陳亭妃說，這不僅是物資，更是溫暖的陪伴與社會的力量，祝福大家端午節平安健康、「心中有愛、日子有希望。」

台南康黃金慈善愛心協會贈東區、仁德區400低收入家庭端午民生物資。圖／主辦單位提供
台南康黃金慈善愛心協會贈東區、仁德區400低收入家庭端午民生物資。圖／主辦單位提供
台南康黃金慈善愛心協會贈東區、仁德區400低收入家庭端午民生物資。圖／主辦單位提供
台南康黃金慈善愛心協會贈東區、仁德區400低收入家庭端午民生物資。圖／主辦單位提供
台南康黃金慈善愛心協會贈東區、仁德區400低收入家庭端午民生物資。圖／主辦單位提供
台南康黃金慈善愛心協會贈東區、仁德區400低收入家庭端午民生物資。圖／主辦單位提供

陳亭妃 端午節 弱勢家庭

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