康黃金慈善愛心協會贈端午物資 台南400低收入家庭感受社會溫暖
康黃金慈善愛心協會台南市永康會、安平會今天上午在仁德保華宮前廣場舉辦「端午節傳愛．關懷低收入戶」活動，發放東區與仁德區400戶低收入家庭民生物資，希望端午前夕更多弱勢家庭也能感受節慶溫暖與社會關懷。
人稱「粽哥」的協會會長金俊良表示，協會始終秉持關懷弱勢初衷，希望每個重要節日將愛與溫暖實實在在送到需要的人手中。各單位將持續推動更多溫暖行動，願大家端午安康、闔家平安。
永康分會長顏榮佑感謝所有支持參與的單位志工，「這是我們共同的心意與責任，希望每一次的行動累積更多正能量，讓社會更美好。」
活動獲市議員曾之婕服務處、議員吳禹寰服務處、立委陳亭妃服務處及東區、仁德區區公所提供名冊，贈送多樣實用生活用品與食品，協助生活一時之需，也為節慶增添實質溫暖。
曾之婕表示，端午是團圓與關懷時刻，要讓每個角落都能感受到溫暖，讓弱勢家庭也有過節的笑容。吳禹寰則感謝民間團體無私付出，呼籲大家不只節慶期間，平日就多關心默默努力的弱勢家庭。
陳亭妃說，這不僅是物資，更是溫暖的陪伴與社會的力量，祝福大家端午節平安健康、「心中有愛、日子有希望。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言