嘉市鬧區傳統西市場官民攜手大變身 注入活力成為創業新天地

嘉義市鬧區傳統西市場以前是有錢人買東西「高級市場」，時代變遷，傳統市場越來越難經營，許多攤位閒置，為了讓市場活絡，市府與攤商攜手合作共創共好，去年完成2樓數位翻轉基地，改善電梯、公廁及環境，全部將於年底竣工。

市府建設處說，西市場改造數位翻轉基地，立基於「十大旗艦計畫」舊城創新生，與城市客廳：願景館、東門派出所、西門交誼創新所（舊興中派出所）串聯為創生4館，融入設計美學，以數位、熱鬧、年輕化為改造重點，政府出力，讓舊市場變年輕。目標是把西市場變成專為創業人打造的「數位翻轉創業基地」，讓它成為創業者的好地方。

2樓數位翻轉基地規畫Podcast錄製空間、攝影棚等，邀請攤商分享、實戰練兵，提供攤商申請使用Podcast及攝影棚，也對外開放使用，年底使用免費；活絡市場減少空攤，聘專家學者訪談評選招租新攤，避免招租只做倉庫不營業，目前已有成效。

最近招商進駐攤商，有「平安京鯛魚燒」賣日式風味小吃，「植到芋見泥」有手作園藝小品，「拾土陶藝」販售陶製品及手作體驗程，另外，「Formosa室內運動」有足球體驗活動，「風趣研究所」則由喜歡薩克斯風業者設立，7家新攤已開幕，之後還會有更多各具特色的店家，市府也鼓勵來此設攤創業者，也將幫老攤商轉型。

為讓民眾逛市場更舒服，市府更新市場大樓4座電梯及1、2樓公廁，年底前完成，並處理1樓周邊公共空間、異味及蚊子問題，定期清理消毒周邊水溝，讓燈光更亮，樓梯間重新油漆裝新燈，出入口設全新指示燈箱。