快訊

這波新冠太兇！連「天選之人」都中鏢 醫師：別再鐵齒了

NBA／席亞康生涯新高39分 溜馬東決又扳倒尼克客場2連勝

今天入梅條件都符合 鄭明典：只欠西南季風

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市鬧區傳統西市場官民攜手大變身 注入活力成為創業新天地

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市鬧區傳統西市場官民攜手大變身， 注入活力成為創業新天地，目前7家新攤開幕，各具特色。圖／嘉市府提供
嘉市鬧區傳統西市場官民攜手大變身， 注入活力成為創業新天地，目前7家新攤開幕，各具特色。圖／嘉市府提供

嘉義市鬧區傳統西市場以前是有錢人買東西「高級市場」，時代變遷，傳統市場越來越難經營，許多攤位閒置，為了讓市場活絡，市府與攤商攜手合作共創共好，去年完成2樓數位翻轉基地，改善電梯、公廁及環境，全部將於年底竣工。

市府建設處說，西市場改造數位翻轉基地，立基於「十大旗艦計畫」舊城創新生，與城市客廳：願景館、東門派出所、西門交誼創新所（舊興中派出所）串聯為創生4館，融入設計美學，以數位、熱鬧、年輕化為改造重點，政府出力，讓舊市場變年輕。目標是把西市場變成專為創業人打造的「數位翻轉創業基地」，讓它成為創業者的好地方。

2樓數位翻轉基地規畫Podcast錄製空間、攝影棚等，邀請攤商分享、實戰練兵，提供攤商申請使用Podcast及攝影棚，也對外開放使用，年底使用免費；活絡市場減少空攤，聘專家學者訪談評選招租新攤，避免招租只做倉庫不營業，目前已有成效。

最近招商進駐攤商，有「平安京鯛魚燒」賣日式風味小吃，「植到芋見泥」有手作園藝小品，「拾土陶藝」販售陶製品及手作體驗程，另外，「Formosa室內運動」有足球體驗活動，「風趣研究所」則由喜歡薩克斯風業者設立，7家新攤已開幕，之後還會有更多各具特色的店家，市府也鼓勵來此設攤創業者，也將幫老攤商轉型。

為讓民眾逛市場更舒服，市府更新市場大樓4座電梯及1、2樓公廁，年底前完成，並處理1樓周邊公共空間、異味及蚊子問題，定期清理消毒周邊水溝，讓燈光更亮，樓梯間重新油漆裝新燈，出入口設全新指示燈箱。

建設處說，西市場改變是大工程，希望它不只保留回憶，還能迎接新未來，需要市民攤商參與支持，市府會持續投入資源，優化外觀門面、行銷宣傳，讓西市場不只是買東西好去處，更是充滿活力創業新地標。

嘉市鬧區傳統西市場官民攜手大變身， 注入活力成為創業新天地，目前7家新攤開幕，各具特色。圖／嘉市府提供
嘉市鬧區傳統西市場官民攜手大變身， 注入活力成為創業新天地，目前7家新攤開幕，各具特色。圖／嘉市府提供
嘉市鬧區傳統西市場官民攜手大變身， 注入活力成為創業新天地，目前7家新攤開幕，各具特色。圖／嘉市府提供
嘉市鬧區傳統西市場官民攜手大變身， 注入活力成為創業新天地，目前7家新攤開幕，各具特色。圖／嘉市府提供
嘉市鬧區傳統西市場官民攜手大變身， 注入活力成為創業新天地，目前7家新攤開幕，各具特色。圖／嘉市府提供
嘉市鬧區傳統西市場官民攜手大變身， 注入活力成為創業新天地，目前7家新攤開幕，各具特色。圖／嘉市府提供
嘉市鬧區傳統西市場官民攜手大變身， 注入活力成為創業新天地，目前7家新攤開幕，各具特色。圖／嘉市府提供
嘉市鬧區傳統西市場官民攜手大變身， 注入活力成為創業新天地，目前7家新攤開幕，各具特色。圖／嘉市府提供

攤商 創業 公廁

延伸閱讀

嘉市全台首創勇壯+1啦啦隊躍上世壯運舞台 為全世界勇士應援

嘉市議員曝質詢「夜市太早擺攤」遭嗆威脅 市府：捍衛公權力

阿勃勒盛開「黃金雨」來了 周日來嘉市Bike訪踩鐵馬遊蘭潭

後座有男人喊「不要動」 嘉市女車主驚逃報警

相關新聞

康黃金慈善愛心協會贈端午物資 台南400低收入家庭感受社會溫暖

康黃金慈善愛心協會台南市永康會、安平會今天上午在仁德保華宮前廣場舉辦「端午節傳愛．關懷低收入戶」活動，發放東區與仁德區4...

嘉市鬧區傳統西市場官民攜手大變身 注入活力成為創業新天地

嘉義市鬧區傳統西市場以前是有錢人買東西「高級市場」，時代變遷，傳統市場越來越難經營，許多攤位閒置，為了讓市場活絡，市府與...

台南白河火山碧雲寺16歲成年禮 黃偉哲頒證書為學子祈福

台南市白河區公所上午在關子嶺火山碧雲寺舉行「16歲成年禮」活動，為鹽水、新營、後壁、白河、東山及柳營等附近六區171名國...

嘉市全台首創勇壯+1啦啦隊躍上世壯運舞台 為全世界勇士應援

嘉義市推動「樂齡勇壯城」，鼓勵長者勇於挑戰自我，豐富精彩第三人生，全台首創「勇壯+1啦啦隊」，登上2025雙北世界壯年運...

法曹詩人「壺仙」孫子捐祖父銅像給嘉市府 設於孔廟尊師亭

嘉市是清朝及日治時期詩學重鎮，全台首位有「法曹詩人」稱譽的「壺仙」賴雨若，創立「壺仙花果園」做聚會講學地點，過世後兒子改...

台南三崁店糖廠神社修復 將建公園

台南市永康區保有三崁店糖廠綠地，有諸羅樹蛙等生態文物，古蹟修復完成由台糖與委託區公所、三民里管理，議員要求結合水利局鹽水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。