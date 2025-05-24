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台南白河火山碧雲寺16歲成年禮 黃偉哲頒證書為學子祈福
台南市白河區公所上午在關子嶺火山碧雲寺舉行「16歲成年禮」活動，為鹽水、新營、後壁、白河、東山及柳營等附近六區171名國、高中職16歲學子祈福。市長黃偉哲代表頒發成年禮證書，祝福莘莘學子都能心想事成、金榜題名。
黃偉哲表示，文化古都台南辦16歲成年禮已行之有年，成年禮有其深遠文化背景，「過去大航海時代16歲以上才能領成人工資，16歲以下是童工工資，因此16歲在當年極具意義。」
黃偉哲指出，現今依法雖滿18歲才成年，但16歲的少年卻也承載家人社會的期待及自我期許，因此16歲的成年禮，不僅傳承了民間習俗，更有其時代意義，希望大家一起更重視青少年。
白河區公所說，活動從奉茶謝親恩開始，表達學子對至親的感恩與感謝。接著童軍團帶領學子野外求生訓練講習，掌握必備的求生技巧與應對突發狀況能力。
另設置走入時光走廊，讓學子回憶成長的過程，並藉青蔥（聰明）、芹菜（勤學）、菜頭（好彩頭）等象徵物的祝福，期許學子們朝人生的目標勇敢邁進。
祈福與庇佑賜福儀式則象徵學子「轉大人」，即將具有獨立自主的能力，規畫自己的人生，成為有為的社會青年。最後黃偉哲頒發成年禮證書，認證學子已長大成人。主辦單位贈成年禮品，祝福未來人生各階段考驗都能脫穎而出，前途光明順利如意。
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