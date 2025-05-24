法曹詩人「壺仙」孫子捐祖父銅像給嘉市府 設於孔廟尊師亭

嘉市是清朝及日治時期詩學重鎮，全台首位有「法曹詩人」稱譽的「壺仙」賴雨若，創立「壺仙花果園」做聚會講學地點，過世後兒子改建「壺仙幼稚園」，閒置荒廢近半世紀，賴家孫子去年賣地給建商，透過賴氏宗親退休文化局長賴萬鎮協助，請託議員陳家平提案，捐贈市府祖父銅像，擺設孔廟右側尊師亭，述說「壺仙」師生尊師重道故事。

陳家平提案，賴雨若銅像捐贈市府，擺設嘉義公園孔廟右側「尊師亭」旁，供市民緬懷先賢，嘉義4大家族之一賴雨若，是日治時期1923年登第南台灣第一位辯護士（律師），創立「花果園」，是嘉義文人畫家聚會場所並開設壺仙義塾，造就許多人才。「壼仙」1941年過世後，有「壺仙詩集」遺世。

「壼仙」兒子改建為「壺仙幼稚園」，弟子集資製作銅像，後被日本政府強迫收走，光復後再請雕塑家蔡順和重新雕塑，因土地轉賣，5位孫子都是美國醫學、藥學博士，他們希望把雕像捐給市府，擺設孔廟右側「尊師亭」旁，尊師亭是賴雨若弟子1974配合孔廟興建設立，回到尊師亭旁是最好的安排。

賴萬鎮2月間陪同返台的賴雨若孫子賴辰雄、賴博雄，參觀他們祖父門生興建，位在孔廟右側的「尊師亭」，至今超過半世紀，「尊師亭」是賴雨若學生們恭製紀念先師，「壺仙」孫子計畫請名雕塑家浦浩敏重塑祖父銅像，目前水泥塑雕像捐贈市府遷移尊師亭右側。