快訊

桃園、新竹大雷雨狂轟！慎防劇烈降雨雷擊及強風

天花板價還沒到？比特幣每4年有新高點 但也曾1年跌掉75%

疑不滿父親逼他找工作！台南49歲啃老男刺兩刀殺死他 母慘叫驚動鄰居

法曹詩人「壺仙」孫子捐祖父銅像給嘉市府 設於孔廟尊師亭

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
全台首位有「法曹詩人」稱譽的「壺仙」賴雨若銅像。 記者魯永明／攝影
全台首位有「法曹詩人」稱譽的「壺仙」賴雨若銅像。 記者魯永明／攝影

嘉市是清朝及日治時期詩學重鎮，全台首位有「法曹詩人」稱譽的「壺仙」賴雨若，創立「壺仙花果園」做聚會講學地點，過世後兒子改建「壺仙幼稚園」，閒置荒廢近半世紀，賴家孫子去年賣地給建商，透過賴氏宗親退休文化局長賴萬鎮協助，請託議員陳家平提案，捐贈市府祖父銅像，擺設孔廟右側尊師亭，述說「壺仙」師生尊師重道故事。

陳家平提案，賴雨若銅像捐贈市府，擺設嘉義公園孔廟右側「尊師亭」旁，供市民緬懷先賢，嘉義4大家族之一賴雨若，是日治時期1923年登第南台灣第一位辯護士（律師），創立「花果園」，是嘉義文人畫家聚會場所並開設壺仙義塾，造就許多人才。「壼仙」1941年過世後，有「壺仙詩集」遺世。

「壼仙」兒子改建為「壺仙幼稚園」，弟子集資製作銅像，後被日本政府強迫收走，光復後再請雕塑家蔡順和重新雕塑，因土地轉賣，5位孫子都是美國醫學、藥學博士，他們希望把雕像捐給市府，擺設孔廟右側「尊師亭」旁，尊師亭是賴雨若弟子1974配合孔廟興建設立，回到尊師亭旁是最好的安排。

賴萬鎮2月間陪同返台的賴雨若孫子賴辰雄、賴博雄，參觀他們祖父門生興建，位在孔廟右側的「尊師亭」，至今超過半世紀，「尊師亭」是賴雨若學生們恭製紀念先師，「壺仙」孫子計畫請名雕塑家浦浩敏重塑祖父銅像，目前水泥塑雕像捐贈市府遷移尊師亭右側。

賴萬鎮說，半個世紀前「壺仙」兒子賴巽章創辦「壺仙幼稚園」培育許多人才，孫子處理資產與建設公司有約：西半部開發大樓，東部保留部分為「賴雨若紀念館」，不失兩全其美。建商現在做停車場暫時措施，等待適當時機開發。市府文化局及建設處將討論受贈銅像遷移事宜。

嘉義全台首位有「法曹詩人」稱譽的「壺仙」賴雨若，創立「壺仙花果園」，過世後兒子改建「壺仙幼稚園」，閒置荒廢近半世紀，賴家5位孫子去年賣給在地建商，整地暫出租做停車場。記者魯永明／攝影
嘉義全台首位有「法曹詩人」稱譽的「壺仙」賴雨若，創立「壺仙花果園」，過世後兒子改建「壺仙幼稚園」，閒置荒廢近半世紀，賴家5位孫子去年賣給在地建商，整地暫出租做停車場。記者魯永明／攝影
位在嘉義公園孔廟右側的「尊師亭」，至今超過半世紀，是「壺仙」賴雨若學生們紀念先師。圖／賴萬鎮提供
位在嘉義公園孔廟右側的「尊師亭」，至今超過半世紀，是「壺仙」賴雨若學生們紀念先師。圖／賴萬鎮提供
嘉市退休文化局長賴萬鎮（中）陪同賴辰雄（左）、賴博雄（右）參觀他們祖父「壺仙」 賴雨若門生興建，位在嘉義公園孔廟右側的「尊師亭」。圖／賴萬鎮提供
嘉市退休文化局長賴萬鎮（中）陪同賴辰雄（左）、賴博雄（右）參觀他們祖父「壺仙」 賴雨若門生興建，位在嘉義公園孔廟右側的「尊師亭」。圖／賴萬鎮提供

孔廟 嘉義

延伸閱讀

曾文水庫蔣公像地震倒下 促轉條例不修復將改設新地標

找到了！苗農舊校區蔣公銅像暫置垃圾場 如何處理公所傷腦筋

高鐵嘉義站聯外輕軌經費卓揆口誤延燒 藍議員要綠委王美惠表態

卓揆聯外輕軌工程費說口誤 黃敏惠：院長不用道歉要說到做到

相關新聞

嘉市全台首創勇壯+1啦啦隊躍上世壯運舞台 為全世界勇士應援

嘉義市推動「樂齡勇壯城」，鼓勵長者勇於挑戰自我，豐富精彩第三人生，全台首創「勇壯+1啦啦隊」，登上2025雙北世界壯年運...

法曹詩人「壺仙」孫子捐祖父銅像給嘉市府 設於孔廟尊師亭

嘉市是清朝及日治時期詩學重鎮，全台首位有「法曹詩人」稱譽的「壺仙」賴雨若，創立「壺仙花果園」做聚會講學地點，過世後兒子改...

台南三崁店糖廠神社修復 將建公園

台南市永康區保有三崁店糖廠綠地，有諸羅樹蛙等生態文物，古蹟修復完成由台糖與委託區公所、三民里管理，議員要求結合水利局鹽水...

台南鳳梨空運日本 富良野議長傳影片讚好吃

日本北海道富良野市今年採購台南市「在欉黃」金鑽鳳梨3公噸，5月15日空運日本，富良野市議長渋谷正文傳送1歲多孫女吃得津津...

台南餐飲工會志工包1200個粽子 勞工局助分送身障勞工

台南市勞工局今天與台南市餐飲產業工會、喜憨兒台南庇護工場合作，前往全市21個行政區分送身心障礙朋友送上香氣四溢的粽子與油...

嘉義市KANO棒球原鄉選手人才流失外地斷層 民代要求建立社區棒球制度

嘉義市KANO棒球原鄉，棒球熱潮再起，議員顏翎熹上午質詢，不少棒球選手體育班畢業，面臨學業與職業身分斷裂轉換，平均不到5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。