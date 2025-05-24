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嘉市全台首創勇壯+1啦啦隊躍上世壯運舞台 為全世界勇士應援

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市推動「樂齡勇壯城」，全台首創「勇壯+1啦啦隊」，登上2025雙北世界壯年運動會國際舞台，為參賽選手帶來精彩熱情應援表演。圖／嘉市衛生局提供
嘉義市推動「樂齡勇壯城」，全台首創「勇壯+1啦啦隊」，登上2025雙北世界壯年運動會國際舞台，為參賽選手帶來精彩熱情應援表演。圖／嘉市衛生局提供

嘉義市推動「樂齡勇壯城」，鼓勵長者勇於挑戰自我，豐富精彩第三人生，全台首創「勇壯+1啦啦隊」，登上2025雙北世界壯年運動會國際舞台，為參賽選手帶來精彩熱情應援表演，展現勇壯世代活力。

20名勇壯長者粉妝登場，平均年齡62歲，最年長成員75歲，勇壯啦啦隊首次走出嘉市躍上世壯運舞台，用行動證明「年齡不是限制，而是力量」，翻轉長者只能被照顧形象。

全國首創「勇壯+1啦啦隊」為參賽者應援，自創專屬應援曲〈桃城的勇士gogogo〉，邀請Team Taiwan舞蹈總監Endo編舞訓練，歷經半年以上專業舞蹈訓練和自主團練，提升長者社會參與，展現自信與活力。

舞蹈動作結合嘉市「+1」的城市意象，期許每名台灣長者為自己和他人勇壯+1繼續加油，活出充滿生命力的壯闊人生，更讓全世界看見嘉義市是個全齡共享、世代宜居的幸福城市。

衛生局說，台灣邁入超高齡社會，嘉市超前部署，透過十大旗艦計畫樂齡勇壯城，提供勇壯族與社會連結維持良好體能，世壯運首度在亞洲舉辦，嘉市樂齡勇壯城籌組「勇壯嘉義隊」，由專業教練指導，30名平均65歲運動員出賽，由最年長84歲木球選手余節珠領隊。

勇壯嘉義隊參賽網球、田徑、木球、舉重、壘球共5大項目，帶領勇壯族勇於追求自己夢想與目標，勇敢圓夢、再創人生價值，共創嘉市光榮，比賽至今榮獲多項鄉金銀銅獎牌，比賽結束，衛生局將舉辦慶功宴，歡迎選手載譽返嘉。勇壯活動訊息可至嘉市A健康粉絲專頁或樂齡勇壯城專屬網站觀看。

嘉義市推動「樂齡勇壯城」，全台首創「勇壯+1啦啦隊」，登上2025雙北世界壯年運動會國際舞台，為參賽選手帶來精彩熱情應援表演。圖／嘉市衛生局提供
嘉義市推動「樂齡勇壯城」，全台首創「勇壯+1啦啦隊」，登上2025雙北世界壯年運動會國際舞台，為參賽選手帶來精彩熱情應援表演。圖／嘉市衛生局提供
嘉義市推動「樂齡勇壯城」，全台首創「勇壯+1啦啦隊」，登上2025雙北世界壯年運動會國際舞台，為參賽選手帶來精彩熱情應援表演。圖／嘉市衛生局提供
嘉義市推動「樂齡勇壯城」，全台首創「勇壯+1啦啦隊」，登上2025雙北世界壯年運動會國際舞台，為參賽選手帶來精彩熱情應援表演。圖／嘉市衛生局提供
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嘉義市推動「樂齡勇壯城」，全台首創「勇壯+1啦啦隊」，登上2025雙北世界壯年運動會國際舞台，為參賽選手帶來精彩熱情應援表演。圖／嘉市衛生局提供
嘉義市推動「樂齡勇壯城」，全台首創「勇壯+1啦啦隊」，登上2025雙北世界壯年運動會國際舞台，為參賽選手帶來精彩熱情應援表演。圖／嘉市衛生局提供
嘉義市推動「樂齡勇壯城」，全台首創「勇壯+1啦啦隊」，登上2025雙北世界壯年運動會國際舞台，為參賽選手帶來精彩熱情應援表演。圖／嘉市衛生局提供

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